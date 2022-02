Snowboarder Niek van der Velden baalt als een stekker van het mislopen van de olympische finale op het onderdeel slopestyle. De Brabander was een kanshebber voor een medaille, maar wist zich zondag niet bij de beste twaalf snowboarders te voegen.

"Ik vind het hartstikke stom", aldus Van der Velden. "Nu ik op dit supergrote evenement ben, had ik alle mensen thuis willen laten zien wat ik kan. Het is superstom dat het er niet uit komt. Alle wedstrijden hiervoor gingen supergoed. Dat wilde ik hier ook neerzetten. Dit is heel erg jammer."

Na een historische tweede plaats vorige maand bij een wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Mammoth Mountain reisde de 21-jarige Van der Velden als outsider voor een medaille naar China.

In de kwalificatiewedstrijden ging het echter helemaal mis voor de Nederlander. Hij viel twee keer in de eerste afdaling en ook zijn tweede run ging bepaald niet vlekkeloos. Met een 22e plaats in de kwalificaties kwam hij dik tekort voor een finaleplaats.

Niek van der Velden kwam in zijn eerste run twee keer ten val. Foto: Reuters

'Heb de wedstrijd deze keer wel gehaald'

Van der Velden wist al voor het horen van zijn eindscore in de tweede run (46.03 punten) dat het niet genoeg was. "Ik maakte bovenaan een foutje en wist dat ik alles perfect moest rijden om dat te corrigeren. Dan weet je dat het klaar is. Dat was flink balen."

De misgelopen eindstrijd is een nieuwe tegenvaller in de olympische loopbaan van Van der Velden. De Brabander plaatste zich vier jaar geleden op zeventienjarige leeftijd voor de Spelen, maar tot een debuut kwam het niet omdat hij zijn arm brak in de warming-up. "Ik ben blij dat ik de wedstrijd deze keer wel gehaald heb", zei hij met een besmuikt lachje.

Voor Van der Velden zijn de Spelen nog niet voorbij: volgende week maandag kan hij zich revancheren op het onderdeel big air. "Ik moet de komende dagen mijn rust pakken en mijn hoofd resetten. Daarna zijn er nieuwe ronde, nieuwe kansen."