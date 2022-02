Snowboarder Niek van der Velden heeft zondag teleurgesteld op het onderdeel slopestyle op de Olympische Winterspelen in Peking. De Brabander werd gezien als een outsider voor een medaille, maar wist zich niet te plaatsen voor de olympische finale.

De 21-jarige Van der Velden kwam in de eerste run in het Genting Snow Park in Zhangjiakou twee keer ten val, waardoor hij zich geen fout kon permitteren bij de tweede poging. Die liep bepaald niet vlekkeloos. Mede omdat hij bij een truc met zijn hand de sneeuw raakte, kreeg hij veel punten aftrek. Alleen de beste twaalf gingen door naar de finale, die maandag wordt gehouden.

De misgelopen eindstrijd is een nieuwe domper in de olympische loopbaan van Van der Velden. De Brabander plaatste zich vier jaar geleden op zeventienjarige leeftijd voor de Spelen, maar tot een debuut kwam het niet. In de warming-up voor de slopestyle brak hij zijn arm, waardoor hij zich noodgedwongen moest terugtrekken.

Ook dit seizoen speelden blessures Van der Velden parten. Van maart tot december vorig jaar stond hij buitenspel met een scheur in zijn enkelband en een verdraaide knie. Pas vier weken voor de start plaatste hij zich voor de Spelen.

In de wereldbekerwedstrijden na zijn rentree eindigde Van der Velden vervolgens twee van de drie keer in de top twaalf. In het Amerikaanse Mammoth Mountain werd hij zelfs tweede, waardoor hij voor het eerst in zijn loopbaan op het podium stond en hij als een outsider voor een medaille gold. Die verwachtingen kon hij in China niet waarmaken.

De Spelen zijn nog niet voorbij voor Van der Velden. Volgende week maandag maakt hij nog zijn opwachting op het onderdeel big air. Bij de vrouwen liep de zeventienjarige Melissa Peperkamp zaterdag ook al de olympische finale mis. Het goud ging zondag naar Zoi Sadowski-Synnott, die daarmee als eerste Nieuw-Zeelandse atleet ooit olympisch kampioene werd op de Winterspelen.