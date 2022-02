Zoi Sadowski-Synnott heeft zondag sportgeschiedenis geschreven voor Nieuw-Zeeland. De snowboardster bezorgde haar land op het onderdeel slopestyle het eerste goud ooit op de Winterspelen.

De twintigjarige Sadowski-Synnott noteerde bij haar derde en laatste run in de finale in het Genting Snow Park een score van 92,88 punten en overklaste zo de concurrentie.

De Amerikaanse Julia Marino lag tot dat moment op koers voor goud, maar zij moest met een score van 87,68 punten uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek. Het brons was voor de Australische Tess Coady (84,15).

Vier jaar geleden op de Spelen Pyeongchang pakte Sadowski-Synnott als zestienjarige ook al een medaille. Toen was er brons op het onderdeel big air. In totaal pakte Nieuw-Zeeland twee keer brons in 2018.

Zoi Sadowski-Synnott zondag in actie in de finale. Zoi Sadowski-Synnott zondag in actie in de finale. Foto: Getty Images

Nieuw-Zeeland is 42e land met goud

Door het goud van Sadowski-Synnott gaat Nieuw-Zeeland de boeken in als het 42e land met een olympische titel op de Winterspelen. Hongarije was in 2018 de vorige nieuwkomer.

Het is bovendien de eerste keer dat Australië en Nieuw-Zeeland samen op het podium staan op de Winterspelen. Op de Zomerspelen gebeurde dat voor het laatst in 2016 in Rio de Janeiro.

Melissa Peperkamp mocht zondag niet meedoen aan de finale. De 17-jarige Nederlandse liep een ticket voor de eindstrijd zaterdag bij haar olympische debuut in de kwalificatie net mis. Peperkamp noteerde de dertiende score. Alleen de beste twaalf snowboardsters mochten voor de finale in Yanqing terugkomen.