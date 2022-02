Natuurlijk deed het Carlijn Achtereekte zaterdag pijn dat ze onttroond werd als olympisch kampioene op de 3 kilometer. Maar na vier zware jaren gaat de 32-jarige schaatsster de druk die hij haar status hoorde niet missen.

In de bus naar de National Speed Skating Oval nam Jac Orie zaterdag zijn pupil even apart. "Jij hebt die titel al, Carlijn", zei de coach tegen Achtereekte. "De anderen hebben hem nog niet."

De Lettelse probeerde de afgelopen dagen niet te veel te denken aan vier jaar geleden, toen ze in Zuid-Korea zichzelf en de schaatswereld verraste door de olympische 3.000 meter te winnen. Een herhaling van die stunt leek op voorhand praktisch onmogelijk, na een seizoen waarin ze veel fysieke problemen kende en weinig goede races reed.

Maar toch, eenmaal aangekomen in de olympische hal zat het stiekem in haar achterhoofd dat ze altijd wat extra's kan op de echt belangrijke momenten. "Ik dacht: ik heb zoveel ervaring", aldus Achtereekte. "Vertrouw daarop, je kan het."

De rijdster van Jumbo-Visma startte al in de derde van tien ritten. Ze schaatste haar beste race van het seizoen, maar mede door een paar lastige kruisingen met haar Japanse tegenstander Miho Takagi was het niet genoeg om in de buurt van het podium te komen. Met een tijd van 4.02,21 werd ze zevende, op ruim vijf seconden van haar opvolger Irene Schouten.

"Toen ik mijn rit verloor van Takagi, schoot het direct door mijn hoofd dat ik mijn titel kwijt ben", aldus Achtereekte. "Aan de andere kant: wat ik ook nog doe in mijn leven, die gouden medaille pakken ze me nooit meer af. Alleen zal ik nu wel afscheid hebben genomen van de druk die erbij hoorde. En ik zou liegen als ik zeg dat die druk mij geen parten heeft gespeeld."

'Ik heb dit seizoen heel vaak tegen mezelf gevochten'

Achtereekte is nooit een veelwinnaar geweest; de titel bij de Spelen van 2018 is haar enige internationale zege. De stayer maakte er de afgelopen vier jaar geen geheim van dat ze het niet altijd makkelijk vond om met de verwachtingen om te gaan.

"Als olympisch kampioen verandert er iets, je krijgt het gevoel dat je altijd maar moet winnen, maar zo werkt het gewoon niet", vertelde ze twee jaar geleden na haar zilveren medaille op de 3 kilometer bij de WK afstanden in Salt Lake City.

Dit seizoen kwamen daar nog schouderproblemen en een kwakkelende gezondheid bij. "Ik heb dit jaar bij zoveel wedstrijden tegen mezelf gevochten", zei Achtereekte zaterdag met tranen in haar ogen, een uurtje na haar race in Peking. "Ik wist dat ik het kon, maar het lukte maar niet."

"Daarom ben ik ben blij dat het vandaag wél lukte. Ik win misschien niet altijd, maar als ik er moet staan, sta ik er wel bijna altijd. Ik heb vandaag 7,5 rondjes lang technisch goed gereden, gedaan wat ik leuk vind en er echt van genoten. Als je kijkt van hoe ver ik ben gekomen, mag ik daar trots op zijn."