Ondertussen gaan we langzaam aftellen richting de 5 kilometer schaatsen, want om 9.30 uur begint Sven Kramer aan zijn vijfde en laatste Spelen. Zijn olympische erelijst op de olympisch 5 kilometer (zilver in 2006 en goud in 2010, 2014 en 2018) liegt er niet om, maar dit keer is een medaille ver weg, zo vertelde hij een paar dagen geleden voor de camera van NU.nl.

Kramer ervaart minder druk voor 5 km: 'Goud niet reëel'