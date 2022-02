Suzanne Schulting wilde in haar jacht op meerdere gouden medailles op de Olympische Winterspelen in Peking zaterdag direct toeslaan op de gemengde aflossing. Door een valpartij van uitgerekend de kopvrouw van de Nederlandse shorttrackers ging het mis. "Maar ik maak me geen zorgen om het schaatsen."

Het eerste dat Schulting naast het ijs tegen haar ploeggenoten zei, was sorry. De Friezin voelde zich zo schuldig over haar valpartij dat ze het nodig vond om haar excuses aan te bieden, ook al zei kopman Sjinkie Knegt dat dat totaal overbodig was.

"Het kan iedereen gebeuren, het heeft geen zin om verwijten te maken. We winnen en vallen met zijn allen", aldus Knegt. En ja, zei bondscoach Jeroen Otter, zelfs de "madame van het shorttrack" kan vallen. "Het is heel erg lullig dat dit juist haar overkomt. Hartstikke vervelend zelfs."

Schulting is als regerend wereldkampioene op de 500, 1000 en 1.500 meter naar Peking gekomen om meerdere olympische titels binnen te halen, maar bij de eerste mogelijkheid in het Capital Indoor Stadium verprutste ze het zelf.

Uit het niets gleed Schulting in de halve finales tegen de boarding. Net nadat ze voor Selma Poutsma in de baan was gekomen en royaal aan kop ging, gleed ze onderuit in haar eerste bocht. Door de teleurstelling had ze even nodig om zich te herpakken in de race.

'Ik deed niks geks of raars'

Ook een uur na haar smak smeet Schulting nog met krachttermen. Ze deed niet haar best om haar teleurstelling te verbergen. "Het is gewoon kut. En ik vind dat dat prima gezegd mag worden nadat we gevallen zijn op de Olympische Spelen."

Schulting weet niet hoe het komt dat ze weggleed. Eén ding wist ze al wel zeker: ze was "helemaal niet" te gretig geweest in haar jacht op gouden medailles op meerdere afstanden.

In de heats van de 500 meter indruk had ze immers gemaakt met een olympisch record. "Ik deed ook niks geks of raars."

Op topsnelheid de grens opzoeken hoort bij een strijd om een finaleplaats, aldus bondscoach Otter. "Maar je moet blijven staan, hè. We hebben twee regels in het shorttrack: je moet niet tegen een penalty aanlopen en je moet op je schaatsen blijven staan. 'Suus' kwam met de schoen op het ijs en dan ben je weg."

'Niet onzeker geworden'

Schulting verwacht niet dat haar valpartij lang nadreunt in het vervolg van de Spelen. Bij haar overheerst het goede gevoel over haar goede slagen op het ijs. Een kleine twee uur voor haar val reed ze in de voorronde een nieuw olympisch record op de 500 meter.

Toch liet Otter zijn beste shorttrackster nog de B-finale rijden om haar frustraties weg te kunnen schaatsen. "Maar nog steeds ben ik niet onzeker over hoe ik schaats, helemaal niet zelfs", benadrukte Schulting.

"Ik haal er juist veel vertrouwen uit, want dat gaat heel erg goed. In de B-finale van de gemengde aflossing reed ik ook weer superlekker. Ik maak me er geen zorgen om."

Bondscoach Otter trekt evenmin zware conclusies uit haar val. "Je bent hierdoor geen mindere sporter of minder in vorm. Zij beseft als geen ander dat je zo nu en dan een fout maakt en dingen niet lukken die je wel graag ziet lukken. Het is vervolgens belangrijker hoe je jezelf opraapt. En dat kan ze wel."