Antoinette de Jong begon zaterdag als een van de outsiders voor goud aan de olympische 3 kilometer, maar de wereldkampioene kwam in Peking geen moment in haar slag en eindigde slechts als achtste.

Ze leek vorig jaar door haar eerste individuele wereldtitel definitief afgerekend te hebben met ritten waarin ze vooral tegen zichzelf vecht. Races waarin ze zó graag wil, dat ze haar ideale techniek vergeet en zichzelf kapot rijdt.

Zaterdag op het zware ijs van de National Speed Skating Oval ging het toch weer mis voor De Jong. Vanaf de eerste meters van haar 3 kilometer kwam ze niet in de juiste schaatshouding en moest ze voor elke slag werken.

"Het was een superslechte race", aldus De Jong. "Ik stopte er wel veel energie in, maar werd gewoon niet moe. Toen ik van het ijs af stapte, voelde het alsof ik nog wel een 3.000 meter had kunnen schaatsen. Dan doe je iets niet goed."

118 De Jong na achtste plaats: 'Ik ben megaboos op mezelf'

De Jong heeft maandag nog kans op 1.500 meter

De 26-jarige Friezin kwam uit op een tijd van 4.02,37, waarmee ze ruim vijf seconden langzamer was dan winnares Irene Schouten. "Ik heb er alles aan gedaan, maar het kwam er gewoon niet uit. Dat is ontzettend frustrerend."

De Jong had niet direct een verklaring voor haar matige race. "In de trainingen ging het hier wel goed. Ik moet dit even heel goed evalueren met Jac (haar coach Jac Orie, red.) en dan op naar de 1.500 meter van maandag. Hopelijk kan ik deze frustratie dan gebruiken om dit slechte gevoel kwijt te raken."