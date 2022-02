De twintigste en laatste plaats op de 3.000 meter was zaterdag voor Claudia Pechstein, maar daar zit ze totaal niet mee. De 49-jarige Duitse is alleen maar trots dat ze voor de achtste keer in actie is gekomen op de Olympische Spelen.

Pechstein verscheen al in de openingsrit op het ijs en klokte een tijd van 4.17,16. Ze gaf daarmee uiteindelijk meer dan twintig seconden toe op winnares Irene Schouten en bijna vier tellen op nummer negentien Mia Kilburg-Manganello.

"Maar ik kon na de finish alleen maar lachen, omdat ik vandaag mijn doel heb bereikt door voor de achtste keer aan de Spelen mee te doen. Dat was belangrijk voor me", zei een vrolijke Pechstein naderhand in Peking.

"Gisteren droeg ik de vlag bij de openingsceremonie. Dat was een geweldig moment, een hoogtepunt in mijn carrière. En nu ben ik de enige vrouw ter wereld die acht keer aan de Spelen heeft meegedaan. Het resultaat van vandaag maakt me niet zo veel uit. Ik ben heel trots."

Claudia Pechstein was vrijdag een van de Duitse vlaggendragers bij de openingsceremonie. Foto: ANP

'Ik had het nooit verwacht'

Vijfvoudig olympisch kampioene Pechstein maakte in 1992 haar olympische debuut in Albertville, waar ze brons pakte op de 5 kilometer. Sindsdien was ze er op de Spelen van 2010 in Vancouver na telkens bij.

"Ik had nooit verwacht dat dit me zou lukken. Gisteren zei een Nederlandse journalist dat ik twintig jaar geleden mijn olympische debuut had gemaakt. Toen zei ik: 'Nee, dértig jaar geleden'", aldus Pechstein.

"Deze Spelen zijn heel anders dan voorgaande edities, maar ze zijn vanwege de situatie rond het coronavirus heel speciaal. Alles bij elkaar maakt dat ik heel trots ben om hier te zijn."

Pechstein pakte in totaal acht medailles op de Winterspelen. Ze komt in Peking nog één keer in actie, want ze doet ook mee aan de massastart.