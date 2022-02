Haar coaches zeiden al jaren tegen Irene Schouten dat ze alle kwaliteiten had om op de 3 kilometer bij de wereldtop te horen. Maar om olympisch kampioen te worden moest de 29-jarige schaatsster dat eerst zelf gaan geloven.

Aan het begin van vorig seizoen viel in het hoofd van Schouten ineens alles op z'n plek. Elf jaar na haar debuut op de NK afstanden won ze voor het eerst een titel op een van de traditionele afstanden, en voor de zekerheid werd het maar direct goud op de 3 én 5 kilometer.

De Andijkse stond al jaren bekend als een veelwinnaar, maar dan op de in Nederland schaatsland minder hoog aangeslagen disciplines massastart en de marathon. Onderdelen waarbij het draait om racen tegen een tegenstander, niet om tijden.

"Irene moest leren om de klok te geloven", zegt Schoutens coach Jillert Anema. "Ze dacht heel lang dat ze de 3 kilometer alleen rond de 4.00 minuten kon rijden, terwijl ze al lang de capaciteiten had om 3.57 te schaatsen. In de topsport is het heel belangrijk dat je niet alleen goed bent, maar ook dat je wéét dat je goed bent."

Dat geloof was er in het eerste decennium van haar carrière niet, erkent Schouten. "Ik dacht altijd dat andere schaatssters beter waren dan ik op de traditionele afstanden. Totdat ik anderhalf jaar geleden bij de NK een wedstrijd had waarin ik wél harder reed dan de rest. Hé, dacht ik, ik kan ze toch verslaan."

Anema bleef maar wijzen naar de klok

Hoe leer je iemand wéten dat ze goed is? Voor Anema is het antwoord simpel: "De klok. Steeds maar wijzen op de klok. Want dat ding liegt nooit."

Volgens de ervaren coach geloven veel schaatsers in Nederland van nature al wat er op de klok staat, omdat ze van kinds af aan goed zijn op de langebaan. "Maar marathonrijders als Irene zijn racers. En racers leren vooral naar de concurrentie te kijken, niet naar de klok."

De afgelopen jaren probeerde Anema zijn kopvrouw Schouten te overtuigen van haar kwaliteiten op de 3 en 5 kilometer. In trainingen liet de Noord-Hollandse al wel zien dat ze mee kon met de besten, maar in wedstrijden lukte het lange tijd. "Pas als die twee dingen bij elkaar komen, kun je wat unieks laten zien", zegt Anema. "Iets unieks als haar race van vandaag."

Schouten reed zaterdag in de National Speed Skating Oval van Peking een bijna vlekkeloze 3.000 meter. De zo belangrijke klok stopte na 3 minuten en 56,93 seconden, ruim voldoende voor haar eerste olympische titel. "Dit is loon naar werken", aldus Anema. "Ze is nu echt de beste."