Suzanne Schulting voelt zich schuldig nadat ze zaterdag viel in de halve finales van de gemengde aflossing op de Olympische Winterspelen in Peking. Door de smak kon Nederland een eerste shortrackmedaille vergeten op het nieuwe olympische teamonderdeel.

"Dit komt hard aan, ik voelde me zo goed", aldus Schulting, die vlak voor haar valpartij indruk maakte met een olympisch record in de voorrondes van de 500 meter en een sterke beurt op de kwartfinales van de mixed relay. "Dit is superonprettig, gewoon kut. We laten zien dat we heel erg sterk zijn en het is heel frustrerend dat we hierdoor niet in de finale zijn gekomen."

Schulting trok direct na de valpartij het boetekleed aan in de kleedkamer. "Ik zei: sorry jongens. Ik wist dat het niet hoefde, maar ik deed het wel omdat ik me schuldig voelde naar mezelf en mijn teamgenoten. Je staat hier als team en je valt als team."

Nederland ging royaal aan de leiding toen Schulting in de beginfase van de halve finales onderuit ging. Vlak nadat ze voor starter Selma Poutsma in de baan was gekomen, verloor ze in de eerste bocht de controle en gleed ze onderuit.

32 Bekijk hier de val van Schulting op de mixed relay

'Had niet het gevoel dat ik te graag wilde'

Schulting kon niet zeggen waar het mis was gegaan. "Ik had niet het gevoel dat ik te gretig was of te graag wilde, helemaal niet. Ik wilde die bocht gewoon doorlopen, net zoals ik deed op de 500 meter en de kwartfinale daarvoor. Het ijs houdt me gewoon niet."

Schulting is niet bang dat deze val nadreunt tijdens de rest van het toernooi. De Friezin is favoriet voor goud op meerdere afstanden. "Ik baal natuurlijk heel erg, maar ik kan heel veel vertrouwen halen uit het schaatsen. Dat gaat gewoon heel erg goed. Nog steeds heb ik daar geen onzeker moment over. Ik maak me er geen zorgen om."