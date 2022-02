De Nederlandse shorttrackers hebben zaterdag bij de Winterspelen in Peking naast een medaille op de mixed relay gegrepen. Een val van Suzanne Schulting in de halve finales maakte een einde aan de kansen op het nieuwe onderdeel.

Nederland was een van de kanshebbers op goud en bevestigde die favorietenstatus in de kwartfinales, waarin Schulting, Xandra Velzeboer, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout zich als tijdsnelsten moeiteloos voor de halve eindstrijd plaatsten.

In die halve finale - Velzeboer en De Laat maakten daarin plaats voor Selma Poutsma en Sjinkie Knegt - zag het er aanvankelijk ook goed uit, maar ging het toch mis. Schulting ging aan kop toen ze zonder toedoen van een andere rijder onderuit gleed.

Het betekende dat de ploeg van bondscoach Jeroen Otter was veroordeeld tot de B-finale, waarin werd afgerekend met Kazachstan. Na de A-finale bleek dat dat uiteindelijk goed was voor de vierde plek.

Nederland had in theorie nog een medaille kunnen pakken als in de A-finale minstens twee straffen zouden worden uitgedeeld, maar een scenario als bij de Nederlandse vrouwen vier jaar geleden in Pyeongchang bleef uit.

In de A-finale was het goud voor China, het zilver voor Italië en het brons voor Hongarije. Door een straf voor Canada schoof Nederland weliswaar een plekje op in de einduitslag, maar een medaille zat er dus niet in.

Gemengde aflossing is nieuw onderdeel

De mixed relay staat voor het eerst op het olympische programma. Bij het onderdeel leggen twee mannen en twee vrouwen in totaal 2.000 meter (achttien ronden) af. Iedere shorttracker racet twee keer, waarbij een vaste volgorde geldt. De vrouwen beginnen, daarna volgen de mannen.

Eerst rijden ze allemaal 2,5 ronden; na de eerste tien ronden doen ze beurten van twee rondjes. De mannen maken het karwei uiteindelijk af.

Eerder op de dag had Schulting zich individueel moeiteloos voor de kwartfinales van de 500 meter geplaatst. Velzeboer deed hetzelfde. Bij de mannen gingen Knegt en De Laat in tegenstelling tot Van 't Wout verder op de 1.000 meter.