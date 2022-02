Sven Kramer verschijnt zondag voor de laatste 5 kilometer uit zijn carrière al tijdens de openingsrit op het ijs. De viervoudig olympisch kampioen rijdt bij de Winterspelen in Peking tegen de Deen Viktor Hald Thorup.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

De rit van de 35-jarige Kramer begint zondag om 9.30 uur (Nederlandse tijd). Hij is naast Patrick Roest en Jorrit Bergsma een van de drie Nederlandse troeven bij de op een na langste afstand.

Roest, die voor zijn eerste olympische medaille op de 5 kilometer gaat, komt in de vijfde rit in actie en strijd tegen de Italiaan Andrea Giovannini. Een rit later is het de beurt aan Bergsma, die Seitaro Ichinohe uit Japan treft. Bergsma pakte in 2014 olympisch brons op de 5.000 meter.

Kramer, die in China ook in actie komt op de ploegachtervolging en massastart, hoopt dat hij zijn individuele loopbaan kan afsluiten met een medaille. De Fries denkt dat goud niet reëel is.

Bij de Spelen van 2010, 2014 en 2018 was Kramer de beste op de 5 kilometer. Dit jaar is de Zweed Nils van der Poel de topfavoriet. Hij rijdt in de afsluitende rit tegen de Belg Bart Swings.

Een rit eerder is Ruslan Zakharov-Ted-Jan Bloemen het affiche. De voor Canada uitkomende Bloemen raakte zijn wereldrecord in december kwijt aan Van der Poel, die ook op de 10 kilometer de mondiale toptijd in handen heeft.