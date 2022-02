Suzanne Schulting heeft zich zaterdag op de Olympische Winterspelen in Peking op superieure wijze geplaatst voor de kwartfinales van de 500 meter. De regerend wereldkampioene won haar race in de heats in een nieuw olympisch record. Sjinkie Knegt ging met de hakken over de sloot door op de 1.000 meter.

De 24-jarige Schulting ging in het Capital Indoor Stadium als snelste van de lijn en sloeg direct een groot gat met de concurrentie. De kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg hield haar voorsprong vervolgens tot het einde vast en reed zelfs de snelste 500 meter die ooit werd gereden op de Olympische Spelen.

Met een tijd van 42,379 seconden was Schulting bijna vijf honderdsten sneller dan het olympisch record, dat sinds 2018 op naam van de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong stond. De finales van de 500 meter worden maandag verreden. Vier jaar geleden in Pyeongchang gleed Schulting onderuit in de voorronde van de 500 meter. Later dat toernooi pakte ze bij haar olympische debuut wel goud op de 1.000 meter.

Van Schulting wordt een hoop verwacht op de Spelen in Peking. De kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg is de regerend wereldkampioene op de 500, 1.000 en 1.500 meter en ook een belangrijke schakel in de aflossingsploeg en de gemengde aflossingsploeg, die eveneens kansrijk voor medailles zijn. Daardoor kan de olympisch kampioene van 2018 in theorie vijf plakken winnen.

Ook Selma Poutsma en Xandra Velzeboer drongen door tot de laatste twintig van het toernooi. Poutsma, die in Peking haar olympische debuut maakt, moest gelijk in de eerste heat aan de bak en won haar omloop dankzij een inhaalactie in de laatste bocht. Velzeboer, een andere debutante, was ook de snelste in haar wedstrijd.

Later op de dag volgt de voorronde van de 1.000 meter bij de mannen, waarvoor Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout op het ijs verschijnen. Vervolgens strijdt Nederland met onder anderen Knegt en Schulting om een medaille op de gemengde aflossing. De eerste ronde van het nieuwe olympische onderdeel begint om 13.23 uur (Nederlandse tijd) en de finale is om 14.26 uur.

Knegt en De Laat met moeite door

Op de 1.000 meter bij de mannen ging Knegt met veel pijn en moeite door. De winnaar van olympisch brons in 2014 was in de slotfase van zijn rit met de Chinees Li Wenlong in een intense strijd verwikkeld om de tweede plaats en duwde zijn schaats net iets eerder over de streep dan de thuisrijder. Daardoor plaatste hij zich voor de kwartfinales van het toernooi, die eveneens maandag verreden worden.

De 32-jarige Knegt doet voor de vierde keer mee aan de Olympische Winterspelen, maar de deelname in Peking is nogal bijzonder. Drie jaar geleden raakte hij zwaargewond bij een ongeluk met een brandkachel thuis in Bantega. Na een lange revalidatie lijkt hij precies op het juiste moment in topvorm te zijn.

Knegt, die bij de vorige Spelen in 2018 in de kwartfinales gediskwalificeerd werd op de 1.000 meter, zei donderdag bij een persmoment zelfs dat hij zich nooit zo goed had gevoeld. "Ik denk dat ik op dit moment beter ben dan de oude Sjinkie."

Ook Itzhak de Laat plaatste zich voor de laatste twintig. De Laat eindigde als derde in zijn heat, maar werd alsnog aan het deelnemersveld van de kwartfinales toegevoegd omdat hij werd gehinderd bij een val van de Brit Niall Treacy.

Van 't Wout werd ook derde, maar door meerdere incidenten zoals die van De Laat mochten niet de vier tijdsnelsten, maar alleen de snelste nummer drie verder naar de kwartfinales. Dat was hij niet. Nederland strijdt later op de middag met onder anderen Knegt en Schulting om een medaille op de gemengde aflossing. De eerste ronde van het nieuwe olympische onderdeel begint om 13.23 uur (Nederlandse tijd) en de finale is om 14.26 uur.