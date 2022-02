Irene Schouten is blij, maar vooral ook opgelucht nadat ze zaterdag haar favorietenstatus had waargemaakt op de olympische 3.000 meter in Peking. De 29-jarige Noord-Hollandse bezorgde Nederland na een stressvolle dag het eerste goud van de Spelen.

"Vanmiddag lag ik in bed en dacht ik: dit is echt niet leuk. Nu is alle stress weg en dat is lekker", zei Schouten in een eerste reactie tegen de NOS. "Ik was heel erg gespannen. De uitdaging was om die spanning te verslaan. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen handelen. Er is een enorme last van mijn schouders gevallen."

Schouten, die al het hele seizoen een klasse apart is op de 3 kilometer, kwam pas in de slotrit in actie in de National Speed Skating Oval en won in een tijd van 3.56,93. Francesca Lollobrigida, haar Italiaanse tegenstander in de race, pakte zilver in 3.58,06.

"Ik bleef in het begin bij Francesca in de buurt en aan het einde bleef zij redelijk kort achter mij. Zo was het een heel goede rit voor ons allebei. Daar was ik heel blij mee."

Schouten rijdt nog drie afstanden

Het goud op de 3 kilometer is de tweede olympische medaille voor Schouten, nadat ze vier jaar geleden in Pyeonchang brons had gepakt op de massastart. Ze is in grootste vorm en wil in Peking nog meer plakken pakken.

"Het doel was olympisch kampioen worden en dat is gelukt. Nu wil ik ook een goede 5 kilometer, een goede massastart en een goede ploegenachtervolging rijden. Er is nog meer mogelijk."

Schouten was de enige Nederlandse met een medaille op de 3 kilometer. Titelverdedigster Carlijn Achtereekte eindigde als zevende en Antoinette de Jong stelde teleur met de achtste plaats.