Irene Schouten was zaterdag dolblij en zeer opgelucht na haar gouden race op de 3 kilometer. De 29-jarige topfavoriete bezweek bij de Winterspelen in Peking niet onder de druk en won zo haar eerste olympische titel.

Toen Schouten zaterdagmiddag wakker werd na een dutje, voelde ze voor het eerst de beklemmende spanning die ze de rest van de week buiten haar olympische bubbel had weten te houden.

"Ik moest een paar keer goed zuchten en dacht: ik vind dit eigenlijk helemaal niet leuk", zei de Andijkse met een grote glimlach na haar vlekkeloze 3.000 meter in de National Speed Skating Oval. "Ik hoopte dat het heel snel avond was, zodat ik kon schaatsen."

Schouten probeerde zichzelf rustig te krijgen door de olympische race niet groter te maken dan een 'normale' 3 kilometer - een afstand die ze al tientallen keren heeft gereden en waarop ze dit seizoen niet te kloppen was. Voor de Spelen reed ze vijf keer een 3.000 meter en vijf keer won ze.

"Natuurlijk zorgt dat voor vertrouwen, want ik won vaak ook met een mooie voorsprong. Maar het zorgt ook voor extra druk. Vanmiddag schoot toch even door mijn hoofd dat het misschien niet zo handig was om het hele voorseizoen zo hard te rijden."

En dan was daar vorige week ook nog een schaatsrelletje met Schouten in een hoofdrol. De rijdster van Team Zaanlander sprak zich in een videoserie van het AD negatief uit over Ireen Wüst, haar teamgenote in de achtervolgingsploeg.

"Jullie hebben het mij niet makkelijk gemaakt", zei Schouten met een lach tegen de pers. "De eerste paar dagen nadat alles naar buiten was gekomen, dacht ik er toch wel aan. Maar ook dankzij mijn coach Jillert Anema, die zei dat ik helemaal niets moest lezen, heb ik het goed van me af kunnen zetten."

'Dit wilde ik al van jongs af aan'

Zaterdag was er op het onbekende ijs van de nieuwe schaatshal in Peking bij Schouten niets te merken van spanning of zorgen over een relletje. De Noord-Hollandse reed zoals ze het hele seizoen al rijdt: soeverein. Met een tijd van 3.56,93 was ze ruim een seconde sneller dan haar Italiaanse tegenstander Francesca Lollobrigida, die zilver won in 3.58,06.

"Het ging heel goed", zei de opvolger van Carlijn Achtereekte als olympisch kampioene op de 3 kilometer. "Normaal heb ik er altijd wel een ronde tussen zitten die niet geweldig gaat, maar deze keer gebeurde dat niet. Perfect is het nooit, maar ik heb vandaag nergens wat laten liggen."

Zo kwam op dag één van het olympische schaatstoernooi in China al een meisjesdroom uit voor Schouten. "Olympisch kampioen worden wil ik al van jongs af aan. En dan ook nog op een individuele afstand. Dit pakt nooit meer iemand van me af."

Het hinderde de Noord-Hollandse daardoor niet dat ze direct te maken kreeg met de gekte die hoort bij een olympische titel. "Ik was nog geen 150 meter over de finish toen er allemaal Chinese officials met me meeliepen en me vertelden wat ik moest doen. Wat ze zeiden? Ha, ik heb geen idee, het ging het ene oor in en het andere oor uit."

Schouten komt in Peking ook nog uit op de 5 kilometer, de ploegenachtervolging en de massastart. Op die onderdelen maakt ze ook kans op goud. "Ik ben inderdaad nog niet klaar. Maar de grootste spanning is er nu wel af, ik heb mijn ultieme doel bereikt."