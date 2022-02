Irene Schouten heeft zaterdag op de Olympische Spelen haar favorietenrol op de 3.000 meter waargemaakt door in een olympisch record goud te veroveren. De Nederlandse bleef Francesca Lollobrigida (zilver) en Isabelle Weidemann (brons) voor in Peking, waar Antoinette de Jong en de onttroonde Carlijn Achtereekte het podium misliepen.

De 29-jarige Schouten won dit seizoen op de 3 kilometer onder meer twee wereldbekers (Tomaszów Mazowiecki en Salt Lake City) en de EK afstanden, waardoor ze als topfavoriet werd bestempeld in Peking. De Andijkse maakte die status in een spannende slotrit meer dan waar met een tijd van 3.56,93.

De Italiaanse Lollobrigida moest het in de laatste ronde afleggen tegen de Nederlandse topfavoriete, maar pakte in 3.58,06 wel het zilver. Ze werd op de EK afstanden dit jaar nog derde. De Canadese Weidemann was de enige andere schaatsster op de 3.000 meter die ook onder de vier minuten dook in de National Speed Skating Oval.

Schouten bezorgde Nederland niet alleen de eerste gouden plak in Peking, maar verbeterde ook het olympisch record dat sinds 2002 op naam stond van de Duitse Claudia Pechstein (3.57,70). Het is de eerste keer dat de olympische titel op de 3.000 meter drie keer op rij naar hetzelfde land gaat. In 2014 pakte Ireen Wüst goud en vier jaar geleden werd de hoogste podiumplek bezet door Achtereekte.

Het is de tweede keer dat Schouten een medaille verovert op de Winterspelen. De schaatsster van Team Zaanlander eindigde in 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang met brons op de massastart, waar ze in Peking ook weer aan meedoet. Schouten heeft ook op de 5.000 meter en de ploegenachtervolging kans op goud.

Irene Schouten en Francesca Lollobrigida vochten in de slotrit een fraai duel uit. Irene Schouten en Francesca Lollobrigida vochten in de slotrit een fraai duel uit. Foto: Getty Images

Achtereekte en De Jong niet in buurt van podium

Achtereekte, de olympisch kampioene van 2018 in Pyeongchang, slaagde er niet in om opnieuw het podium te halen. De 32-jarige Overijsselse moest in de derde rit de Japanse Miho Takagi voor zich dulden en eindigde als zevende in 4.02,21. Achtereekte plaatste zich ternauwernood voor de Spelen en gold niet als favoriet voor het goud.

Voor Antoinette de Jong liep de 3.000 meter uit op een totale deceptie. De schaatsster van Jumbo-Visma is de regerend wereldkampioene op dit nummer en gold vooraf als een van de grootste concurrenten voor Schouten, maar kwam niet verder dan een tijd van 4.02,37, goed voor plek acht.

Buiten de schijnwerpers reed Pechstein in de eerste rit praktisch voor spek en bonen. De olympisch kampioen van 2002 op de 3 kilometer, die eind deze maand 50 jaar wordt, eindigde op haar achtste Winterspelen als laatste met een tijd van 4.17,16. Ze droeg vrijdag tijdens de openingsceremonie de Duitse vlag.

De 3.000 meter was de eerste schaatsafstand op de Olympische Spelen in Peking. Het schaatstoernooi duurt tot en met 19 februari, met de massastart als laatste nummer.