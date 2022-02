Snowboardster Melissa Peperkamp vindt het jammer dat ze de finale van het onderdeel slopestyle is misgelopen. De zeventienjarige Nederlandse, die haar olympische debuut maakte in Peking, eindigde in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) één plek te laag voor de eindstrijd.

"Als je hieraan meedoet, zeg je: elke plek is goed. Maar stiekem wil je toch wel de finale rijden. Zeker als je best wel goed meedoet", aldus Peperkamp, die met een score van 61,26 punten dertiende werd. De beste twaalf snowboardsters gingen naar de eindstrijd.

De geboren Utrechtse stond na de eerste omloop nog op de zesde plaats, maar verbeterde haar score in de tweede wedstrijd niet en zag zeven concurrenten beter scoren. "Ik had mijn 'rails' niet optimaal", verklaarde Peperkamp, die in de slotfase gepasseerd werd door de Zwitserse Ariane Burri.

"De spanning was om te snijden. Het was supergaaf om hieraan mee te mogen doen en het voelde ook als een eer om als eerste Nederlander te mogen starten. Ik hoop dat ik wat neer heb gezet."

Peperkamp baarde opzien door als enige deelnemer met een mondkapje op te snowboarden. "Ik heb 'm tijdens de trainingen ook al op, waardoor het normaal werd. Ik ben heel erg gestructureerd van aard. Op de trainingen ging het goed met een mondkapje op, dan wil ik niet weten wat er gebeurt als ik het zonder doe."

De Olympische Spelen in Peking zijn nog niet voorbij voor Peperkamp. Ze doet volgende week maandag mee aan het onderdeel big air. Zondag komt de volgende Nederlandse snowboarder in actie. Niek van der Velden hoopt zich vanaf 5.30 uur (Nederlandse tijd) wel te plaatsen voor de finale van het onderdeel slopestyle.