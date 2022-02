Ireen Wüst kan maandag op de olympische 1.500 meter in Peking historie schrijven door als eerste sporter bij vijf Winterspelen op rij goud te winnen. De 35-jarige schaatsster staat daardoor vol in de spotlights, ook bij grote internationale media.

Als de Nederlandse pers vrijdag na een training in de National Speed Skating Oval klaar is met zijn vragen voor Wüst, krijgt de Brabantse nog één verzoek: heeft ze nog een paar minuten voor een verslaggever van het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift Sports Illustrated?

Alex Prewitt, een in Texas wonende New Yorker, wil van Ireen Wüst uit Goirle weten of ze deze winter een afscheidstournee kreeg in Nederland, zoals topbasketballer Kobe Bryant in zijn laatste NBA-seizoen bij elke wedstrijd wel een cadeautje ontving van de tegenstander. "Nee, dat past niet echt bij Nederland", antwoordt Wüst met een lach.

De vijfvoudig olympisch kampioene gaf eerder al een interview aan The New York Times. Ze kwam langs op CNN. En in Peking heeft menig Chinees journalist haar al aangeschoten. "Dan zeggen ze: 'Je bent een legende, mogen met je op de foto?'", aldus Wüst. "Het is een beetje ongemakkelijk, maar ik zeg maar 'dankjewel' en dan nemen we een foto."

Wüst is zelf niet bezig met unieke reeks

Wüst begrijpt dat de extra aandacht voor haar laatste Spelen hoort bij de status die ze de afgelopen zestien jaar heeft opgebouwd. Bij haar olympische debuut in 2006 in Turijn was er goud op de 3 kilometer, vier jaar later in Vancouver won ze de 1.500 meter, in 2014 in Sotsji was ze de beste bij de 3 kilometer en de ploegenachtervolging en vier jaar geleden in Pyeongchang veroverde ze de titel op de 1.500 meter.

De rijdster van Team Reggeborgh is met vijf keer goud (en vijf keer zilver en één keer brons) al de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. In Peking kan ze de zevende sporter en de tweede schaatser - na de Russische Lidiya Skoblikova - worden met minimaal zes keer goud op de Winterspelen.

Met een nieuwe olympische titel komt Wüst bovendien helemaal alleen op het lijstje van wintersporters met goud op vijf verschillende Spelen. "De aandacht is daardoor anders dan bij mijn vorige Spelen", zegt ze. "Ik loop er niet voor weg, ik weet dat het mijn laatste Spelen zijn en dat het bijzonder kan worden. Maar ik ben er zelf nog helemaal niet mee bezig."

'Mijn focus ligt op goede races rijden'

Wüst gaat in Peking namelijk proberen om zich nog een paar keer zoveel mogelijk af te sluiten van de buitenwereld, in de hoop dat ze wederom wat speciaals kan laten zien op de Spelen.

"Mijn focus ligt op goede races rijden, te beginnen maandag op de 1.500 meter. Alles eromheen laat ik voor wat het is. Op 12 maart, na de wereldbekerfinale in Heerenveen, zal ik terugkijken op mijn carrière en heel trots zijn. Maar nu tellen alleen maar deze Spelen en goed presteren."

Wüst stond bij de vorige vier Spelen altijd op het podium na de 1.500 meter, met naast goud in 2010 en 2018 ook brons in 2006 en zilver in 2014. Dit seizoen pakte Wüst in internationale wedstrijden alleen bij de wereldbeker in Stavanger en bij de EK afstanden een medaille (zilver), maar ze vertrouwt erop dat ze in het zicht van de olympische ringen weer wat extra's kan.

"Wat mij betreft sta ik het in rijtje met kanshebbers, net als Miho Takagi, Brittany Bowe en Antoinette de Jong. Maar ik heb echt niks te verliezen, dat is wel heel chill."

De 1.500 meter voor vrouwen begint maandag om 9.30 uur Nederlandse tijd. Naast Wüst en De Jong komt ook Marijke Groenewoud in actie namens Nederland.