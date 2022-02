Als Patrick Roest zijn grote rivaal Nils van der Poel wil verslaan bij de Olympische Spelen van Peking, dan is de 5 kilometer van zondag zijn beste kans. Maar de drievoudig wereldkampioen allround weet dat hij waarschijnlijk een mindere dag van de Zweed nodig heeft om goud te winnen.

Ergens is het wel prettig voor Roest dat hij niet de topfavoriet is op de 5 kilometer, zoals hij bij de laatste drie edities van de WK afstanden wel was. "Jagen is natuurlijk niet erg", zegt de 26-jarige schaatser. "Maar ik had toch liever gezien dat ik Van der Poel dit seizoen al een paar keer verslagen had."

De eigenzinnige Scandinaviër is al ruim een jaar ongenaakbaar op de lange afstanden. Dit seizoen was hij bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki ruim vijf seconden sneller dan Roest. Drie weken later schaatste Van der Poel in het Amerikaanse Salt Lake City een wereldrecord (6.01,56) en gaf de Nederlander bijna drie seconden toe.

"Hoeveel vertrouwen ik erin heb dat ik zondag goud kan winnen? Dat vind ik een heel lastige vraag", zegt Roest. "Ik zie mezelf niet als de topfavoriet, dat is Van der Poel. Hij heeft echt laten zien dat hij de beste is dit seizoen."

De rijder van Jumbo-Visma laat sinds de laatste confrontatie met Van der Poel - begin december in Salt Lake City - wel een stijgende lijn zien. Zijn beste 5 kilometer van de winter reed hij tussen Kerst en Oud en Nieuw bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen, waar hij met een tijd van 6.08,64 dik drie seconden boven zijn eigen baanrecord bleef.

"Ik was tevreden over mijn 5.000 meter op het OKT, maar voor mijn gevoel kan ik nog wat beter", aldus Roest. "Als dat zondag lukt, kan ik het Van der Poel lastig maken. Maar ook met een toprace wordt het heel moeilijk om hem te kloppen."

'Ik denk dat we de juiste weg hebben gekozen'

Roest moest er de afgelopen maanden flink voor werken om in topvorm te kunnen zijn in Peking. Na de wereldbekerwedstrijd van half november in het Noorse Stavanger, waar hij op de 10 kilometer liefst 37 seconden langzamer was dan Van der Poel, voelde zijn coach Jac Orie zich genoodzaakt om in te grijpen.

"Het ging gewoon niet zoals we wilden", aldus de nummer twee op de 5 kilometer van de WK afstanden van vorig jaar in Thialf. "Na Stavanger ben ik veel verstandiger gaan trainen. Minder op gevoel, minder dom jagen en meer heel scherp op mijn hartslag en wattages letten tijdens de trainingen. Zodat ik alles perfect uitvoerde."

"Dat heeft zijn vruchten afgeworpen; sinds Stavanger is het alleen maar beter gegaan. De trainingen hier in Peking gaan ook echt lekker. Ik heb het gevoel dat we de juiste weg hebben gekozen, maar dat zal pas zondag echt blijken."

Roest won vier jaar geleden in Zuid-Korea bij zijn olympische debuut zilver op de 1.500 meter. In Peking rijdt hij de 5.000 meter, de 10.000 meter en de ploegenachtervolging.

De 5 kilometer voor mannen begint zondag om 9.30 uur Nederlandse tijd. Naast Roest komen ook titelverdediger Sven Kramer en Jorrit Bergsma in actie namens Nederland.