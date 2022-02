Sjinkie Knegt lag begin 2019 met ernstige brandwonden in het ziekenhuis, omdat hij vlam had gevat toen hij thuis in Bantega een houtkachel had aangestoken. Drie jaar na dato strijdt de kopman van de Nederlandse shorttrackploeg op de Olympische Winterspelen in Peking om een medaille. "Ik ben beter dan de oude Sjinkie."

Knegt is niet een man die openlijk over zijn gevoelens praat. Maar als donderdag in het mediacentrum bij het olympisch dorp de NOS-documentaire over zijn kachelongeluk ter sprake komt, biedt de doorgaans zo nuchtere Fries een kijkje in zijn ziel. "Toen ik de beelden voor het eerst zag, moest ik wel even slikken."

In Sjinkie: Spelen met Vuur is te zien hoe Knegt revalideert, nadat hij in lichterlaaie had gestaan door een houtblokje dat verkeerd uit de kachel was gevallen. De documentairemakers volgden Knegt vanaf enkele weken na het ongeluk tot aan het moment dat hij weer op het ijs stond. Tussendoor kwamen zijn behandelende medici aan het woord. De heftige beelden werden zaterdag op de landelijke televisie vertoond.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Knegt kreeg vier weken voor de vertoning de eerste fragmenten te zien. Hij bekeek ze in totaal vier tot vijf keer. "Ik had nog nooit beelden van mezelf gezien sinds ik daar gelegen heb. Ik wist wel dat ze er waren. Ik ben er af en toe van geschrokken."

In de documentaire zei Knegt nog dat het allemaal wel meeviel. "Ik bagatelliseerde het en vertelde het op een manier dat het allemaal wel goed zou komen. Maar toen ik de artsen in de documentaire hoorde vertellen, was het wel heftig."

"Ik kreeg ook berichten van mensen die eerst niet beseften hoe ernstig het was. Iedereen dacht: brandwonden, het is wat het is. Maar het is echt binnengekomen. Ik heb er alleen maar positieve reacties op gehad. Dat motiveert alleen maar."

Sjinkie Knegt heeft bij de Spelen in Peking vier kansen op een olympische medaille. Sjinkie Knegt heeft bij de Spelen in Peking vier kansen op een olympische medaille. Foto: Pro Shots

Weer de snelste man op de training

Ruim drie jaar na het ongeluk vertelt Knegt dat hij in Peking vier kansen op een olympische medaille heeft. De 32-jarige Fries, die in 2014 in Sotsji olympisch brons won op de 1.000 meter en vier jaar later in Pyeongchang zilver op de 1.500 meter veroverde, voelt dat hij precies op het juiste moment terug is aan de top. Dat terwijl hij in het voorseizoen nog worstelde met zijn vorm.

"Ik heb me de afgelopen vier jaar nog niet zo gevoeld als nu. Ik denk dat ik op dit moment beter dan de oude Sjinkie ben. Waar ik hem heb verslagen? Ik denk ergens in de afgelopen acht weken. Het is moeilijk vergelijken, maar als je de rondetijden erop nakijkt, kan je wel zien dat het echt goed gaat."

"Waar ik in de afgelopen acht weken niet de snelste in trainingen was en zelfs achter de andere jongens aan moest, ben ik hier soms de snelste. Ik ben ze zelfs een slag voor. Dat is een goede graadmeter."

Vier jaar geleden bij de Spelen in Pyeongchang pakte Knegt olympisch zilver op de 1.500 meter. Vier jaar geleden bij de Spelen in Pyeongchang pakte Knegt olympisch zilver op de 1.500 meter. Foto: ANP

Ommekeer na stroef voorseizoen

Voor Knegt is de tweede plaats op de 1.500 meter eind november bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht de ommekeer geweest. Het was zijn eerste internationale medaille sinds zijn terugkeer. "Het is een goede opsteker geweest die precies op het juiste moment kwam. Daarna heb ik geen dipje meer gehad en is het één grote stijgende lijn geweest."

Een sleutel tot succes was voor Knegt het wisselen naar nieuwe ijzers, één maand voor de Spelen. Waar veel topsporters zo laat voor het grootste sportevenement ter wereld afzien van ander materiaal, was de kopman van de shorttrackploeg ervan overtuigd dat hij nieuwe messen moest proberen om verder te komen.

"Na één training zat het goed", vertelde hij daags voor zijn vertrek naar Peking. "Ik voelde veel meer stabiliteit en controle en dat is een heerlijk gevoel. Ja, het kan een verschil tussen wel of geen medaille zijn."

Dat hij drie jaar na het kachelongeluk voor de vierde keer meedoet aan de Spelen en zelfs om de medailles kan strijden, maakt hem een blij en opgelucht man. "En ook wel trots", zegt hij na een korte stilte.