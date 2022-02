De 24e editie van de Olympische Winterspelen is vrijdag in Peking officieel ingeluid met de openingsceremonie. Vanwege de coronacrisis was het stadion niet helemaal vol, maar onder anderen Vladimir Poetin en een aantal Nederlandse sporters waren er wel. Ook werd de vlam ontstoken.

Het stadion, waar in 2008 ook de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen was, zat nog behoorlijk vol tijdens de ceremonie. Vanwege de strenge maatregelen rondom het coronavirus zijn toeschouwers van buiten China deze keer niet welkom.

De mensen juichten toen de Chinese president Xi Jinping in het stadion plaatsnam op zijn stoel. Dat was op twee grote schermen te zien. Hij groette met een buiging Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), die op gepaste afstand naast hem zat.

In de aanloop naar de openingsceremonie ontmoette Xi de Russische president Poetin voor een topoverleg. China en Rusland spraken zich na dat overleg in een gezamenlijke verklaring uit tegen uitbreiding van de NAVO. Verder maakten de landen bekend dat Rusland meer aardgas gaat leveren aan China, in een tijd van groeiende spanningen rond Oekraïne.

Poetin woonde ook de openingsceremonie van de Spelen bij, in tegenstelling tot veel westerse leiders. Onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië besloten tot een diplomatieke boycot van het evenement vanwege onder meer de mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheid in China. Nederland stuurde ook geen regeringsdelegatie.

Groot deel Nederlandse sporters laat opening schieten

Schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert droegen gezamenlijk de Nederlandse vlag het stadion in tijdens de ceremonie. De afvaardiging van 'TeamNL' bestond uit 22 atleten en 26 begeleiders. Nederland was van de 91 deelnemende landen als 60e aan de beurt om zich te laten zien aan het publiek.

Meer dan de helft van de Nederlandse sporters was er niet bij. Veel atleten komen al snel in actie op de Spelen en de openingsceremonie past niet in de voorbereiding. Bij de ceremonie moeten atleten enige tijd staan voordat ze beginnen aan de vlaggenparade. Bovendien was de temperatuur in Peking vrijdagavond (lokale tijd) ruim onder het vriespunt.

Nuis en Van Zundert kregen wel 'steun' van schaatsers Sanne in 't Hof, Thomas Krol, Merijn Scheperkamp, Marcel Bosker, Kai Verbij, Jutta Leerdam, Hein Otterspeer, Michelle de Jong, Femke Kok en de drie reserves Merel Conijn, Melissa Wijfje en Beau Snellink.

Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in 't Veld en Karlien Sleper vertegenwoordigden Nederland tijdens de ceremonie namens het bobsleeteam. Shorttrackers Georgie Dalrymple en Bram Steenaart, die reserve zijn in Peking, liepen ook mee.