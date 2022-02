Nils van der Poel is de laatste om te ontkennen dat hij zondag de grote favoriet is op de olympische 5 kilometer in Peking. De eigenzinnige Zweed is er heilig van overtuigd dat de manier waarop hij zich heeft voorbereid op de Spelen de beste methode is.

Praten met Van der Poel is als reizen met je ogen dicht: je weet nooit waar je uitkomt. Vraag de 25-jarige schaatser wat het winnen van olympisch goud voor hem zou betekenen en hij eindigt via een paar omwegen bij een uitgebreide verklaring waarom hij op de lange afstanden al ruim een jaar veel te sterk is voor de Nederlandse toppers.

Centraal in zijn verhaal staat zijn trainingsprogramma, dat volgens Van der Poel flink afwijkt van de 'traditionele' methodes die al jaren worden gebruikt in de (Nederlandse) schaatswereld. De wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer traint heel veel - fietsritten van tien uur op een dag zijn geen uitzondering - en op andere manieren, bijvoorbeeld door te langlaufen of te hardlopen.

"Het lijkt erop dat dat de 'normale' manier van trainen in het schaatsen niet de beste manier is", aldus de Scandinaviër. "Ik zeg zeker niet dat mijn methodes perfect zijn, maar ze lijken wel wat effectiever."

'Ik hoefde me tegen niemand te verdedigen'

Van der Poel ontwikkelde zijn programma nadat hij na zijn veertiende plek op de 5 kilometer bij de Spelen van 2018 stopte met schaatsen en een jaar het leger in ging, gevolgd door een jaar ultralopen.

"De reden waarom ik momenteel sneller schaats dan mijn concurrenten, is doordat ik me in die periode tegen niemand hoefde te verdedigen. Ik hoefde geen sponsoren tevreden te houden en geen financiële middelen veilig te stellen bij een nationale bond of een olympisch comité. Daardoor kon ik me volledig focussen op wat nou écht het beste trainingsprogramma was."

Volgens Van der Poel hebben zijn Nederlandse rivalen die ruimte nooit. "De Nederlanders moeten constant met heel goede redenen komen waarom ze miljoenen euro's krijgen voor het schaatsen. Stel dat ze een keer zeggen: wat we de afgelopen vier jaar gedaan hebben werkt niet, we hadden dat geld veel beter kunnen gebruiken. Maar blijf ons alsjeblieft wel geld geven. Dat is natuurlijk heel lastig."

Van der Poel testte zijn nieuwe trainingsmethodes vorig seizoen voor het eerst, toen hij na een pauze van twee jaar terugkeerde in het schaatsen. Hij werd de sensatie van de preolympische winter, met wereldtitels op de 5 en 10 kilometer en een wereldrecord in Heerenveen op de langste afstand.

"Ik ben volledig verliefd geworden op mijn eigen ideeën", zegt Van der Poel met een lach. "Ik geloof zo in mijn trainingsprogramma, dat ik blind ben voor alle zwakke plekken."

'Van de 100 races win ik er 99'

Ook dit seizoen is Van der Poel oppermachtig op de lange afstanden. Hij won de 5 kilometer bij de wereldbekers in Tomaszów Mazowiecki, Salt Lake City (in een nieuw wereldrecord) en Calgary en de 10 kilometer in Stavanger. Het verschil met de concurrentie was enorm.

De Zweed loopt daarom niet weg voor zijn favorietenrol, al geeft hij ook een eigen draai aan zijn antwoord op de vraag of hij denkt dat hij olympisch kampioen gaat worden. "Dit is wat ik geloof: als we 100 races rijden, dan win ik er 99. Maar we doen in Peking niet honderd races, we doen er maar één."

De 5 kilometer voor mannen begint zondag om 9.30 uur (Nederlandse tijd). Namens Nederland komen titelverdediger Sven Kramer, Patrick Roest en Jorrit Bergsma in actie in de National Speed Skating Oval.