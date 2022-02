Winterspelen

13.00 uur:

Openingsceremonie

Bijzonderheden:

Van Zundert en Nuis dragen vlag

In totaal 22 Nederlandse sporters present

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Slechts 181 dagen na het doven van de olympische vlam in Tokio wordt de vlam ontstoken in Peking. Volg hier de openingsceremonie op de voet.