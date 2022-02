45 nieuwe coronabesmettingen rondom Olympische Spelen

Op de eerste wedstrijddag van de Olympische Winterspelen in Peking meldt de organisatie 45 nieuwe coronabesmettingen rondom het evenement. Liefst 25 daarvan zijn sporters of begeleiders. Onduidelijk is om wie het gaan. De organisatie maakt dagelijks alleen de cijfers bekend.

De Nederlander Johan de Wit, die bondscoach van de Japanse schaatsers is, vreesde voor een corona-uitbraak in het olympisch dorp nadat hij woensdag zelf positief testte, maar die blijft voorlopig uit. Slechts vijf positieve tests kwamen uit het onderkomen van de atleten en begeleiders. De twintig andere besmette sporters of begeleiders werden op het vliegveld onderschept.