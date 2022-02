IOC: 'Incident met NOS-journalist door overijverige beveiliger'

Het IOC heeft contact gehad met de NOS over het incident gisteren in Peking met verslaggever Sjoerd den Daas. De NOS-correspondent in China werd door een beveiliger uit beeld getrokken terwijl hij live in de uitzending aan het vertellen was over de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Volgens IOC-woordvoerder Mark Adams ging het om een "overijverige" bewaker. "Ik heb het gezien. We hebben contact met de NOS. Het was een ongelukkig incident, met een overijverige persoon. De verslaggever kon al snel, met hulp van officials, zijn werk weer doen voor de camera. Zulke dingen gebeuren soms."