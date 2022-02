Suzanne Schulting blaakt van het zelfvertrouwen in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking. De shorttrackster, die op verschillende afstanden favoriet voor olympisch goud is, heeft zich in haar carrière nog nooit zo sterk gevoeld als in China.

"Ik ben sneller dan ooit", aldus Schulting, die zaterdag voor het eerst in actie komt in de voorrondes van de 500 meter. "Het ijs hier is heel erg goed en ook qua power zit ik heel erg goed. Als ik de beelden van nu vergelijk met afgelopen winter, zie ik een duidelijk verschil. Ik schaats veel beter. Ik ben ook superfit. Dat geeft heel veel zelfvertrouwen."

Van de 24-jarige Schulting wordt een hoop verwacht op de Winterspelen. De kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg is de regerend wereldkampioene op zowel de 500 als de 1.000 en 1.500 meter. Ze is bovendien een belangrijke schakel in de vrouwenaflossingsploeg en de gemengde aflossingsploeg, waardoor ze in theorie vijf olympische medailles kan veroveren in Peking.

"Maar ik ben niet bezig met het resultaat, maar met hoe ik beter kan worden", benadrukt Schulting. "Ik blijf gefocust. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, net als het plezier in de trainingen. Als je geen plezier meer hebt, moet je mij niet meer bellen. Ik geniet nu van wat ik aan het doen ben."

Net als tijdens haar laatste persmoment in Nederland wilde Schulting in Peking niet zeggen met welk medailletotaal ze tevreden is op de Spelen. Eerder vertelde ze dat ze meerdere olympische titels wil veroveren, nadat ze vier jaar geleden in Pyeongchang al olympisch goud won op de 1.000 meter.

Suzanne Schulting leeft ontspannen toe naar haar eerste optreden in Peking. Suzanne Schulting leeft ontspannen toe naar haar eerste optreden in Peking. Foto: ANP

'Ik slaap als een gek'

In datzelfde interview zei Schulting daags voor vertrek dat ze geen last had van het hoge verwachtingspatroon in Nederland. Dat is na de eerste week in China onveranderd gebleven. "Het gaat heel goed met de druk. Vier jaar geleden kon ik bij de Spelen in Pyeongchang niet slapen, nu slaap ik als een gek."

"Ik verbaas mezelf. Richting EK's en WK's weet je dat je het aankunt, maar de Spelen zijn natuurlijk wat anders. Ik ben er heel erg rustig onder. Ik denk dat het ook komt omdat schaatsen zo goed gaat."

"En het klinkt misschien heel raar wat ik nu ga zeggen, maar ik had het gevoel dat we weer naar een wereldbeker in China gingen. Omdat we het al een keer hadden meegemaakt met de marsmannetjes, het testen en het hele protocol. Het voelt alsof ik het allemaal onder controle heb."

Schulting komt zaterdag voor het eerst in actie in het Capital Indoor Stadium, als om 12.00 uur (Nederlandse tijd) de voorronde van de 500 meter op het programma staat. Vervolgens doet ze ook mee aan het toernooi van de gemengde aflossing, dat 13.23 uur begint en waarvan de finale om 14.26 uur is.

Maandag zijn de finales van de 500 meter. De 1.000 meter (woensdag), de vrouwenaflossing (woensdag) en de 1.500 meter (16 februari) gaan pas later dit toernooi van start.