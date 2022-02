Irene Schouten start zaterdag in de tiende en laatste rit van de 3.000 meter bij de Olympische Winterspelen. De topfavoriete voor goud neemt het op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Titelhoudster Carlijn Achtereekte moet al in de derde rit aan de bak.

Schouten is dit seizoen ongenaakbaar op de 3.000 meter. Ze won deze winter op die afstand bij de NK afstanden, de wereldbekers in Tomaszów Mazowiecki en Salt Lake City, het olympisch kwalificatietoernooi en de EK afstanden. Het verschil tussen haar en de nummer twee was gemiddeld bijna drie seconden.

De 29-jarige Schouten treft de dertigjarige Lollobrigida in de slotrit in Peking. De ervaren Italiaanse pakte eerder dit jaar nog het brons op de EK afstanden. In 2018 eindigde ze bij de Winterspelen van Pyeongchang als dertiende.

Naast Schouten komen namens Nederland ook Achtereekte en Antoinette de Jong in actie op de 3.000 meter. Achtereekte, die in Pyeongchang verrassend het goud pakte, neemt het in de derde rit op tegen Miho Takagi uit Japan.

De Jong verschijnt in rit zes op het ijs. De 26-jarige De Jong, die in China ook nog de 1.500 meter, de 1.000 meter en de ploegenachtervolging rijdt, is eveneens gekoppeld aan een opponente uit Japan: Ayano Sato. De Jong pakte in Pyeongchang nog het brons op de 3.000 meter.

De 3.000 meter begint zaterdag om 9.30 uur Nederlandse tijd.