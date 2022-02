Natuurlijk hoopt Antoinette de Jong (26) de komende twee weken in Peking haar eerste olympische titel te veroveren. Maar voor de wereldkampioene op de 3 kilometer is één droom op voorhand al uitgekomen, nu ze voor het eerst samen met haar zusje Michelle (22) meedoet aan de Spelen.

Dirk de Jong viert successen van zijn dochters traditioneel met een glaasje Berenburg. Toen eind vorig jaar duidelijk was dat Antoinette én Michelle zich hadden geplaatst voor de Spelen van Peking, werd het meer dan één borrel. "Volgens mij heeft hij wel een halve fles gedronken", zegt Michelle met een lach.

"We hebben het met z'n allen gevierd", aldus Antoinette. "Mijn ouders kunnen niet trotser zijn en voor mij is het ook een droomscenario. Met mijn kleine zusje op de Spelen, dat is echt heel bijzonder."

Het is een droom die de twee zussen in 2014 al naar elkaar uitspraken. Antoinette debuteerde in Sotsji als achttienjarig toptalent op de Spelen en de veertienjarige Michelle was met haar ouders naar Rusland gereisd om te supporteren.

"Ik zat in dat stadion en dacht: dit wil ik later ook. En het liefst met Antoinette, dat heb ik ook tegen haar gezegd", vertelt Michelle. "Maar op dat moment voelde het nog niet alsof het ook echt zou lukken. Het is uniek dat we nu allebei zo'n hoog niveau hebben en sámen olympiër zijn."

Antoinette de Jong, hier met haar coach Jac Orie, begint zaterdag op de 3.000 meter aan de Olympische Spelen. Antoinette de Jong, hier met haar coach Jac Orie, begint zaterdag op de 3.000 meter aan de Olympische Spelen. Foto: ANP

Michelle dacht dat ze zich extra moest bewijzen

Het was voor Michelle niet altijd makkelijk om 'het zusje van' te zijn. Antoinette brak al op zeer jonge leeftijd door en is in de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot een van de beste schaatssters ter wereld, met onder meer vier wereldtitels achter haar naam.

"Ik had het gevoel dat ik me extra moest bewijzen", aldus Michelle. "Ik wilde iedereen laten zien dat ik óók goed kon schaatsen. Bovendien had ik het gevoel dat iedereen van mij verwachtte dat ik allrounder zou worden, terwijl ik een sprinter ben. Ik moest leren dat ik voor mezelf rijd en dat het niet uitmaakt wat de buitenwereld ervan vindt. Gelukkig heb ik dat inmiddels door en weet ik dat ik moet doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind."

Antoinette vond het lastig om haar zusje te zien worstelen met de door haar gecreëerde verwachtingen. Het maakt haar extra trots op de kwalificatie van Michelle voor de olympische 500 meter. "Ze is nu gewoon Michelle de Jong, niet meer het zusje van mij. Omdat ze zelf presteert, laat zien wie zíj is. Ze bewandelt haar eigen weg en kan alleen nog maar beter worden."

Antoinette (Jumbo-Visma) en Michelle (Team Reggeborgh) rijden voor verschillende teams en zitten daardoor niet in hetzelfde appartement in het olympische dorp in Peking. "Maar we zijn supertrots op elkaar en zijn er altijd voor elkaar, dat is heel mooi", aldus Antoinette. Michelle: "We kunnen elkaar troosten als het misgaat. Maar hopelijk kunnen we vooral samen successen vieren."

Antoinette begint haar olympisch toernooi zaterdag met de 3 kilometer, de afstand waarop ze wereldkampioene is. Ze rijdt in China ook nog de 1.500 meter, de 1.000 meter en de ploegenachtervolging. Michelle start alleen op de 500 meter.