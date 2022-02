Met Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt in de ploeg is Nederland zaterdag kanshebber voor een olympische medaille op de gemengde aflossing. Het nieuwe onderdeel, de eerste medaillewedstrijd voor de shorttrackers in Peking, is een 'hoogstandje shorttrack' met de beste mannen en vrouwen van een land. En iedereen in Nederland is enthousiast.

Schulting krijgt een twinkeling in haar ogen als ze donderdag in het het mediacentrum bij het olympisch dorp een vraag krijgt over de gemengde aflossing. "Misschien zie je het al. Ik vind het een fantastisch nummer", zegt ze. En de kopvrouw van de shorttrackploeg is niet de enige Nederlander die bevlogen vertelt als het nieuwe onderdeel aan bod komt.

In het shorttrack bestaan de aflossing met vier vrouwen (3.000 meter) en aflossing met vier mannen (5.000 meter) al langer, maar het internationaal olympisch comité (IOC) voegt daar in Peking een nieuwe variant aan toe: de gemengde relay, met twee mannen en twee vrouwen. Het doel van het IOC is om de gendergelijkheid op de Spelen te vergroten.

De opzet van het nieuwe onderdeel lijkt eenvoudig: de twee mannen en twee vrouwen leggen in totaal 2.000 meter (achttien ronden) af en iedere shorttracker racet twee keer. Maar er gelden een hoop regels bij het onderdeel, waardoor rijders "altijd moeten blijven opletten", aldus Knegt.

Er is namelijk een vaste volgorde: de vrouwen beginnen, daarna volgen de mannen. Eerst rijden ze allemaal 2,5 ronden; na de eerste tien ronden doen ze beurten van twee rondjes. De mannen maken het uiteindelijk af.

Suzanne Schulting, hier samen met Selma Poutsma, Jens van 't Wout en Sjinkie Knegt, is de kopvrouw van de Nederlandse ploeg. Suzanne Schulting, hier samen met Selma Poutsma, Jens van 't Wout en Sjinkie Knegt, is de kopvrouw van de Nederlandse ploeg. Foto: Getty Images

Spektakelstuk door de snelheid

Het is de snelheid die de gemengde relay zo mooi maakt, zeggen alle shorttrackers. "We gaan altijd volle bak", vertelt Itzhak de Laat - met Jens van 't Wout en Knegt een van de drie mannen.

Selma Poutsma, die met Schulting en Xandra Velzeboer de vrouwenploeg vormt en vanwege haar sterke start vaak als eerste begint aan de race: "Het is bijna allemaal sprintwerk."

"En omdat het zo heel snel gaat, is het heel spectaculair", aldus bondscoach Jeroen Otter. "De snelheid in de wedstrijd is bizar hoog, het is precies waar shorttrack voor staat. Je gaat een hoogstandje shorttrack zien."

Met de twee beste mannen en vrouwen in een landenploeg kunnen kampioenen uit beide seksen worden samengebracht. Het verklaart waarom Nederland, met wereldtoppers Schulting en Knegt, een medaillekandidaat op de gemengde relay is.

Bij de World Cup in Dordrecht in november 2021 pakte de Nederlandse ploeg goud op de mixed relay. Bij de World Cup in Dordrecht in november 2021 pakte de Nederlandse ploeg goud op de mixed relay. Foto: Getty Images

Nederland traint altijd met mannen en vrouwen

Het is niet alleen de individuele klasse van beide rijders die Nederland zo goed maakt. De Nederlandse mannen en vrouwen trainen in tegenstelling tot een groot deel van de concurrentie altijd samen. Ze oefenen dan ook vaak op de wissel, die volgens Knegt cruciaal is voor het verloop van de aflossing.

De shorttrackers wisselen elkaar op een nogal rigoureuze wijze af. Dat doen ze niet door een stokje over te geven zoals in het atletiek, maar door elkaar een forse duw op het achterwerk te geven. De nieuwe rijder komt vanaf het middenterrein de baan in rijden en wordt zo met een zwaai van achteren op gang gebracht door zijn of haar voorganger.

Vooral bij de wissel tussen de tweede vrouw en de eerste man kan een medaille gewonnen of verloren worden. De vrouw moet namelijk een zwaardere man lanceren, terwijl zij doorgaans minder spierkracht heeft dan de man.

"Maar wij hebben een team met best veel lichte mannen", aldus Knegt (70 kilogram), die als eerste man vaak door Schulting wordt gelanceerd. "Met Suzanne hebben we een vrouw van de buitencategorie. Zij is ontzettend sterk en verliest niet heel veel tijd bij de wissel, terwijl dat bij de andere landen wel het geval is."

De Laat ziet dat de concurrentie uit vooral China, Hongarije en Rusland de laatste jaren sterker is geworden. "In de eerste races was er een groot krachtsverschil, maar sinds vorig jaar is het spannend. Iedereen neemt het serieus en het is geen saai optochtje meer. Dit onderdeel voegt zeker wat toe aan het shorttrack."

Bondscoach Jeroen Otter heeft niet vier, maar zes rijders geselecteerd. Hij kan daardoor kiezen welke vier hij inzet in welke ronde. Bondscoach Jeroen Otter heeft niet vier, maar zes rijders geselecteerd. Hij kan daardoor kiezen welke vier hij inzet in welke ronde. Foto: Getty Images

'Zonder medaille heel teleurgesteld'

Het is onduidelijk hoe de wedstrijd gaat uitpakken. Teams hebben niet veel kunnen oefenen doordat de gemengde aflossing alleen bij de wereldbeker werd verreden. In 2020 lag er een voorstel om het onderdeel aan het WK-programma toe te voegen, maar de ISU wilde dat daar alleen in een fysieke vergadering met de bonden over werd gestemd. Door de coronapandemie was dat niet mogelijk. "Dat kan hier weleens leiden tot een wedstrijd die niet helemaal zijn potentie laat zien", aldus Otter.

Mocht Nederland een medaille winnen op de gemengde relay, dan zijn de shorttrackers daar net zo blij mee als met een plak op de 'gewone' aflossing. Alleen Schulting denkt daar anders over. "Maar de koppen staan dezelfde kant op. Als we naast het podium staan, zullen we heel teleurgesteld zijn. We weten namelijk dat we hier voor goud kunnen meedoen."

Omdat in één uur tijd alle drie de rondes van de gemengde relay worden afgewerkt, heeft Otter niet vier, maar zes rijders geselecteerd voor het onderdeel. Hij kan daardoor kiezen welke vier hij inzet in welke ronde. Een rijder krijgt pas een medaille als hij of zij minstens één keer gereden heeft. In theorie kunnen er dus zes Nederlanders op het podium staan. "En hoe uniek is dat?", zegt Otter.

Knegt en Schulting zijn normaal gesproken zekerheidjes in de ploeg, maar met hun krachten wordt voorzichtig omgesprongen met het oog op een eventuele finale. De eerste ronde begint zaterdag om 13.23 uur (Nederlandse tijd) en na de halve finale (13.53 uur) breekt om 14.26 uur de finale aan.