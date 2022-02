Parasnowboarders Lisa Bunschoten en Chris Vos dragen volgende maand de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen in Peking.

"Lisa en Chris zijn persoonlijkheden die zich met heel hun hart inzetten voor de toekomst van de sport en een voorbeeld voor de huidige en de toekomstige lichting", licht chef de mission Esther Vergeer de keuze voor het tweetal toe.

Voor Bunschoten en Vos worden het hun derde Spelen. De 26-jarige Bunschoten pakte vier jaar geleden zilver en brons in Pyeongchang, de drie jaar jongere Vos werd in 2018 tweede. In 2014 deden beiden in Sotsji niet mee om de medailles.

"Het voelt als een beloning en een enorme eer dat we nu de Nederlandse vlag mogen dragen bij de start van de Paralympische Spelen. Zeker om dat samen met Chris te mogen doen is heel bijzonder", reageert Bunschoten, die een relatie heeft met Vos.

"Het is heel cool om dit als twee snowboarders voor Nederland te kunnen doen", vult Vos aan. "Het motiveert ons extra om straks te laten zien waar we met z'n tweeën, net als de andere paralympische sporters, keihard voor hebben gewerkt."

Vrijdag is de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dan wordt de Nederlandse vlag gedragen door kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis. De opening van de Paralympische Spelen is op vrijdag 4 maart.