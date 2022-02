Irene Schouten is dit seizoen ongenaakbaar op de 3 kilometer en dus start ze zaterdag als topfavoriet bij de eerste schaatsafstand van de Olympische Spelen van Peking. De 29-jarige Nederlandse wil zelf vooral níét denken dat ze onverslaanbaar is.

Schouten hoeft alleen naar de 3 kilometer van vier jaar geleden in Zuid-Korea te kijken om te weten dat de beste schaatsster van de winter niet altijd wint. Carlijn Achtereekte had bij de Spelen van Pyeongchang de dag van haar leven en verraste iedereen door goud te veroveren.

"Ik weet dat er bij de Olympische Spelen altijd uitzonderingen zijn. Dat er dingen gebeuren die je niet verwacht", zegt Schouten donderdag na haar training in de National Speed Skating Oval. "Ik weet dat dat zaterdag ook het geval kan zijn."

Het zou ontegenzeggelijk een verrassing zijn als de Andijkse géén goud wint bij de start van het olympische schaatstoernooi. Ze won deze winter de 3 kilometer bij de NK afstanden, de wereldbekers in Tomaszów Mazowiecki en Salt Lake City, het olympisch kwalificatietoernooi en de EK afstanden. Gemiddeld was het verschil tussen haar en de nummer twee bijna drie seconden.

"Het zou heel mooi zijn als ik onverslaanbaar blijk te zijn", aldus Schouten. "Maar dat is iets waar de pers mee bezig is. Ik niet, ik moet me richten op het schaatsen van een goede rit en niet met de uitslag. Natuurlijk wil ik ontzettend graag winnen zaterdag. Maar wat kan ik eraan doen als iemand in supervorm is en beter rijdt?"

Schouten voelt zich voorlopig prima in de trainingen in Peking. "Maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal, ik weet niet wat de concurrentie doet. Dat deel maakt me onzeker, maar tegelijkertijd houdt het me ook scherp. En dat is alleen maar goed, ik moet absoluut niet denken dat het goud al binnen is."

Onrust hindert Schouten naar eigen zeggen niet

De aanloop naar haar tweede Spelen verliep onrustig voor Schouten, doordat er vorige week een aflevering van een videoserie van het AD over haar ploeg Team Zaanlander online kwam waarin ze kritiek uitte op de rol van Ireen Wüst in de ploegenachtervolging.

Sportkoepel NOC*NSF probeerde het relletje direct na aankomst in Peking in de kiem te smoren door gesprekken te voeren met alle betrokkenen. Schouten wil er niet te veel woorden meer aan vuilmaken. "Ik heb direct al contact gezocht met Wüst en daarna was het voor mij klaar."

Volgens de pupil van Jillert Anema zal de zaak geen gevolgen hebben voor haar prestatie van zaterdag. "Het heeft me niet heel erg beïnvloed. Ik heb niet veel gelezen, daardoor was het voor mij vrij snel rustig. Ik denk dat het in Nederland een groter ding was dan hier."

De 3 kilometer begint zaterdag om 9.30 uur Nederlandse tijd. Naast Schouten komen namens Nederland wereldkampioene Antoinette de Jong en titelverdedigster Achtereekte op het ijs.