Als de Chinese president Xi Jinping vrijdag de Olympische Winterspelen in Peking opent, wordt hij vergezeld door onder anderen Vladimir Poetin. Bij afwezigheid van westerse en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, die de openingsceremonie boycotten of mijden, is het aansteken van de olympische vlam een feestje van autocratische leiders.

Al in december bevestigde Poetin zijn komst naar de openingsceremonie in Peking. De Russische president sprak daarmee zijn steun aan zijn Chinese ambtgenoot uit, nadat verschillende westerse leiders hadden besloten de Winterspelen diplomatiek te boycotten vanwege de mensenrechtenschendingen in China. De aanwezigheid van Poetin is niettemin opvallend, omdat Rusland vanwege een dopingschorsing niet welkom is op de Spelen.

Poetin liet donderdag een brief in de Chinese staatsmedia publiceren waarin hij spreekt van een "nieuw tijdperk" in de relatie tussen Rusland en China. De Russische president heeft vrijdag voor de openingsceremonie een ontmoeting gepland staan met Xi Jinping, waarmee hij zich opnieuw afzet van het Westen.

Poetin is niet de enige beruchte leider die vrijdag plaatsneemt in het nationaal stadion in Peking, beter bekend als het 'Vogelnest'. Ook de kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed Bin Salman, is aanwezig. Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport was hij betrokken bij de moord op de regeringskritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi in 2018.

Verder zijn er nog zo'n twintig hoogwaardigheidsbekleders present, onder wie de presidenten van Argentinië, Kazachstan, Egypte, Oezbekistan, Turkmenistan, Singapore, Polen, Servië en Ecuador. Ook de koning van Cambodja, de emir van Qatar, de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten en prins Albert II van Monaco zijn in China. Voorzitter Thomas Bach zit er namens het internationaal olympisch comité (IOC).

Opvallende aanwezigen bij openingsceremonie: President Xi Jinping (China)

President Vladimir Poetin (Rusland)

Voorzitter Thomas Bach (IOC)

President Kassym-Jomart Tokayev (Kazachstan)

President Abdel Fattah Al Sisi (Egypte)

Kroonprins Mohammed Bin Salman (Saoedi-Arabië)

Emir Tamim Bin Hamad Al Thani (Qatar)

President Alberto Fernández (Argentinië)

Prins Albert II (Monaco)

Diplomatieke boycot van VS, Nederland afwezig vanwege corona

De westerse leiders zullen ontbreken bij de Winterspelen. De Verenigde Staten hebben een diplomatieke boycot afgekondigd vanwege de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Daar worden leden van de Oeigoerse islamitische minderheid op grote schaal in 'heropvoedingskampen' opgesloten.

De diplomatieke boycot van Amerika kreeg navolging van het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. De boycot houdt in dat geen enkele overheidsfunctionaris van die landen aanwezig is in Peking. De sporters worden wel 'gewoon' uitgezonden.

Ook Nederland besloot geen regeringsdelegatie naar China te sturen, maar dat had niet te maken met de mensenrechtenschendingen in het land. Het kabinet voerde de Chinese coronarestricties als reden aan. Buitenlandse toeschouwers zijn namelijk niet welkom bij het grootste sportevenement ter wereld. Om die reden zagen ook de regeringsleiders van Oostenrijk en Nieuw-Zeeland van de uitnodiging af.

De openingsceremonie in Peking begint vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd). Kunstrijdster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis zullen namens Nederland de vlag dragen. Met 42 wintersporters in Peking heeft Nederland de grootste delegatie ooit op een Winterspelen. Niet iedereen uit de ploeg zal aanwezig zijn in het Vogelnest, omdat vanaf zaterdag de eerste Nederlanders in actie komen.