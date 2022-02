Als viervoudig olympiër weet Ireen Wüst als geen ander dat de kamers in het olympisch dorp kaal opgeleverd worden. En dus bestelde ze samen met haar ploeggenoten Femke Kok en Michelle de Jong slingers en posters om er in Peking een 'meidenappartement' van te maken.

Een paar weken voor de start van de Olympische Spelen kregen debutanten Kok en De Jong een bericht van Wüst. Of ze iets aan decoratie wilden kopen voor hun appartement in het olympisch dorp.

Gelouterd door haar olympische deelnames in Turijn, Vancouver, Sotsji en Pyeongchang was het voor de 35-jarige Wüst duidelijk dat ze in Peking een kamer zonder opsmuk zouden betrekken. En waar ze normaliter de stad zou ingaan om spullen te kopen, is in China een winkelbezoek uit den boze. Sporters mogen de zogenoemde olympische bubbel niet uit.

En dus reisden Wüst, De Jong en Kok vorige week met slingers, posters met inspirerende quotes, een polaroidcamera en een Nintendo Switch met spelletjes als Just Dance en Mario Kart in de koffers naar Peking om de kille en kale kamers in het olympisch dorp om te turnen in een 'meidenappartement'.

"Ireen is heel belangrijk voor ons. Het is mooi om zo iemand met heel veel ervaring in de ploeg te hebben. Ze deelt het ook met ons", aldus de 22-jarige De Jong. Kok (21): "Ireen zei bijvoorbeeld ook dat het weinig zin heeft om andere kleding mee te nemen, omdat je toch alleen in je kleding van Nederland mag lopen."

Femke Kok (rechts) is blij met de lessen van de ervaren Ireen Wüst. Femke Kok (rechts) is blij met de lessen van de ervaren Ireen Wüst. Foto: ANP

Mentor in jonge vrouwenselectie

Als succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden is Wüst de mentor van de jonge ploeg van coach Gerard van Velde. De Brabantse, die bezig is aan haar laatste maanden als schaatser, geeft toe dat ze zich "af en toe een beetje oud" voelt in de vrouwenselectie, waar naast Wüst, Kok en De Jong ook de twintigjarige Marrit Fledderus deel van uitmaakt. Fledderus plaatste zich als enige niet voor de Spelen.

Wüst: "Het gaat over van alles: schaatsen, jongens en kleding. Dan is een leeftijdsverschil van vijftien jaar wel groot. Maar ik vind het juist mooi om te zien. Het is nooit stil en saai bij ons, het gaat de hele dag door."

"Als Femke, Michelle en Marrit met zijn drieën zitten, is het net Omrop Fryslân. Ze praten altijd Fries met elkaar. Het is echt heel gezellig. Als ik aan het einde van het seizoen met pensioen ben, gaan we bijvoorbeeld met zijn allen op stap. Maar ze zijn ook gefocust. Ze weten zeker wat ze willen en hoe ze dat willen doen."

Wüst komt als eerste schaatsster van het Reggeborgh-trio in actie in Peking. Ze verdedigt maandag haar olympische titel op de 1.500 meter, die om 9.30 uur (Nederlandse tijd) begint. Kok en De Jong rijden alleen de 500 meter. Die afstand wordt volgende week zondag om 14.56 uur verreden.