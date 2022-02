Sporters mogen tijdens de Olympische Winterspelen van Peking een statement maken tegen mensenrechtenschendingen in China, al is het volgens 'Rule 50' van het olympisch handboek niet áltijd toegestaan om je uit te spreken. Wat houdt deze regel in en hoe gaat de Nederlandse ploeg om met mogelijke politieke statements?

De olympische beweging probeert sport en politiek traditioneel te scheiden. In het olympisch handvest staat al decennia de volgende tekst bij regel 50.2: "Geen enkele vorm van demonstratie of politieke, religieuze of raciale propaganda is toegestaan op olympische locaties, in stadions of in andere gebieden."

De afgelopen jaren kwam er steeds meer protest tegen 'Rule 50'. Die discussie belandde in een stroomversnelling na de moord op George Floyd, de zwarte Amerikaan die in mei 2020 in Minneapolis werd gedood doordat een witte agent negen minuten lang met zijn knie op Floyds nek drukte. De dood van Floyd leidde tot een golf van verontwaardiging en wereldwijde Black Lives Matter-protesten, óók door sporters en bij wedstrijden.

Het internationaal olympisch comité (IOC) paste 'Rule 50' een paar maanden voor de Olympische Zomerspelen van Tokio aan. De atletencommissie van de olympische beweging startte in juni 2020 een onderzoek, waarin 3.547 sporters werden ondervraagd over politieke protesten. De resultaten van de enquête leidden bijna een jaar later tot meer ruimte voor olympiërs om zich tijdens de Spelen uit te spreken.

Snowboardster Cheryl Maas droeg tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji een regenbooghandschoen om een statement te maken voor homorechten in Rusland. Snowboardster Cheryl Maas droeg tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji een regenbooghandschoen om een statement te maken voor homorechten in Rusland. Foto: ANP

Volledige vrijheid voor sporters om zich te uiten was geen optie voor het IOC. Volgens het onderzoek van de atletencommissie is 70 procent van de sporters tegen protesten in stadions tijdens wedstrijden. Een ruime meerderheid (67 procent) sprak zich ook uit tegen politieke statements tijdens podiumceremonies. Er kwam kritiek op het onderzoek, bijvoorbeeld omdat 14 procent van de ondervraagden uit China kwam.

Op deze plekken en momenten mogen olympiërs in Peking een politieke boodschap uitdragen:

Bij interviews in de zogenaamd mixed zones.

Tijdens persconferenties.

In (traditionele en sociale) media.

In stadions vóór de start van een wedstrijd.

Op deze plekken en momenten mogen olympiërs in Peking géén politieke boodschap uitdragen:

Tijdens wedstrijden.

Tijdens officiële ceremonies, zoals op het podium en bij de openings- en sluitingsceremonie.

In het olympisch dorp.

Dit is tegen de regels:

Statements die gericht zijn tegen mensen, landen of organisaties.

Gedragingen of uitspraken die oproepen tot discriminatie, haat, vijandigheid of geweld.

Gedragingen of uitspraken die storend zijn voor anderen, zoals uitingen tijdens het volkslied van een andere atleet.

Deze flyer heeft NOC*NSF uitgedeeld aan sporters. Deze flyer heeft NOC*NSF uitgedeeld aan sporters. Foto: NOC*NSF

Mensenrechtenorganisaties en atletenorganisaties waarschuwen olympiërs voor het maken van politieke statements in China. "Het is belachelijk dat we sporters moeten adviseren om zich stil te houden", zegt directeur Rob Koehler van de mondiale atletenorganisaties Global Athlete tegen The Guardian. "Maar het IOC heeft niet duidelijk gezegd dat ze de sporters gaan beschermen. We zeggen daarom tegen sporters dat ze in China moeten sporten en hun stem moeten gebruiken als ze weer thuis zijn."

Sporters kunnen naar huis worden gestuurd als ze 'Rule 50' overtreden. Het beroemdste protest uit de olympische geschiedenis vond in 1968 plaats, toen de Amerikanen Tommie Smith en John Carlos op het podium een Black Power-gebaar maakten. De atleten werden direct naar huis gestuurd. Dat is nog steeds de zwaarst mogelijke straf voor olympiërs. "Gedragingen of uitspraken die tegen de Chinese wet- en regelgeving zijn, kunnen bestraft worden", waarschuwde Yang Shu van het organisatiecomité twee weken geleden op een persconferentie.

NOC*NSF wil Nederlandse sporters de ruimte geven om zich uit te spreken over politieke zaken. "Als een sporter dat wil, dan kunnen wij ze daarin begeleiden", zegt chef de mission Carl Verheijen. "We hebben sporters op allerlei momenten over de regels geïnformeerd." Algemeen directeur Marc van den Tweel benadrukt dat NOC*NSF geen regie wil voeren over mogelijke statements. "Het gaat om vrijheid van meningsuiting, dus wij zeggen: laat sporters uitspreken wat ze zelf willen uitspreken."

Tommie Smith en John Carlos maken het Black Power-gebaar op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad. Tommie Smith en John Carlos maken het Black Power-gebaar op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad. Foto: Getty Images

NOC*NSF heeft voor de Spelen met mensenrechtenorganisaties gesproken. "We hebben contact gehad met een dissident uit de Tibetaanse gemeenschap, met Amnesty International, met andere mensen die een connectie hebben met China", aldus Van den Tweel. "Amnesty heeft ook aangeboden om sporters voor te lichten over de situatie in China, als ze daar behoefte aan hebben. Daar geven wij alle ruimte voor."

"Ik wil de verwachtingen temperen; het is niet zo dat elke sporter bezig is met geopolitieke zaken", zegt Van den Tweel. "De een is meer maatschappelijk geëngageerd dan de ander. En daarnaast is er ook iets als focus; de 1.000 meter zo snel mogelijk afleggen, dáár is alles al vier jaar lang op gericht. Je kunt je afvragen of er in je hoofd dan veel ruimte is om na te denken en je uit te spreken over andere zaken."

Ireen Wüst heeft ervaring met een omstreden gastland, want ze deed in 2014 mee aan de Winterspelen in het Russische Sotsji. "Natuurlijk vind ik mensenrechten heel belangrijk", zegt de vijfvoudig olympisch kampioene. "Maar wij kiezen niet de plekken waar de Spelen gehouden worden. Ik vind het altijd lastig, want als sporter word je opeens in politieke kwesties getrokken waar je niet heel veel aan kan doen of veranderen."

Het IOC zegt dat de mensenrechtensituatie in een land een belangrijkere rol gaat spelen in het bepalen van gaststeden voor de Spelen. "Je ziet dat dat proces nu al in gang is gezet", zegt Van den Tweel. "De komende jaren zal er bij een bidprocedure niet alleen gekeken worden naar of de sportfaciliteiten goed zijn, maar ook naar arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Dat is al vastgelegd door het IOC en ik voorspel dat het niet meer weggaat en juist steeds belangrijker wordt."