Claudia Pechstein mag op haar achtste Olympische Spelen de Duitse vlag dragen bij de openingsceremonie. De 49-jarige schaatsster kreeg in de verkiezing onder leden van de Duitse equipe in Peking en het publiek net iets meer stemmen dan snowboardster Ramona Hofmeister en rodelaarster Natalie Geisenberger.

Pechstein draagt vrijdag bij de opening de vlag samen met de 31-jarige bobsleeër Francesco Friedrich, die bij de mannen de voorkeur kreeg boven ijshockeyer Moritz Müller en rodelaar Tobias Wendl. Net als bij de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio mag ieder land twee vlaggendragers aanwijzen: een man en een vrouw.

"Het is een enorme eer voor mij om als vlaggendraagster de Duitse ploeg het stadion in te leiden", zegt Pechstein, die in Peking uitkomt op de 3.000 meter en de massastart. "Ik heb in mijn carrière alles gewonnen wat er te winnen valt. Om dan nu als recorddeelneemster aan de Spelen de Duitse vlag te dragen, maakt me enorm trots."

Pechstein heeft vijf gouden medailles gewonnen op de Spelen en veroverde daarnaast twee zilveren en twee bronzen medailles. Ze is daarmee de succesvolste Duitse wintersporter.

Haar eerste olympische succes was op de Spelen van 1992 in Albertville. Met haar achtste deelname aan de Spelen is Pechstein nu recordhouder bij de vrouwen. De Japanse skispringer Noriaki Kasai deed ook acht keer mee aan de Winterspelen.

Claudia Pechstein doet in Peking mee op de 3.000 meter en de massastart. Foto: Getty Images

Bowe draagt vlag VS na positieve test landgenoot

De Amerikaanse vlag wordt vrijdag gedragen door Brittany Bowe. De schaatsster neemt die rol over van bobsleester Elana Meyers Taylor, die begin deze week positief testte op het coronavirus. Meyers Taylor kreeg de meeste stemmen in de verkiezing onder de sporters van Team USA. Aangezien de meervoudig wereldkampioene voorlopig in isolatie zit, moet ze de openingsceremonie overslaan.

Bowe eindigde als tweede in de verkiezing en heeft nu de eervolle taak gekregen om de Amerikaanse vlag 'Het Vogelnest' in te dragen. Dat doet ze samen met de 39-jarige John Shuster, die vier jaar geleden op zijn vierde Spelen goud pakte met de Amerikaanse curlingploeg.

De 33-jarige Bowe doet voor de derde keer mee aan de Olympische Winterspelen. Vier jaar geleden in Pyeongchang pakte ze brons met de achtervolgingsploeg. De Amerikaanse is de houdster van het wereldrecord op de 1.000 meter.

In Peking zou Bowe aanvankelijk ook meedoen aan de 500 meter. Ze plaatste zich ook gewoon voor de kortste afstand, maar gaf haar olympische ticket weg aan Erin Jackson, die bij de trials naast een olympisch startbewijs greep. De schaatsrevelatie won dit seizoen vier wereldbekers op de 500 meter en is de favoriet voor het goud.

Schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert dragen vrijdag de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie, die om 13.00 uur (Nederlandse tijd) van start gaat.