Sven Kramer weet dat de kans klein is dat hij zondag in Peking zijn unieke reeks op de 5 kilometer gaat uitbreiden naar vier keer olympisch goud op rij. De 35-jarige Nederlander, die na de Spelen afscheid neemt van het schaatsen, is voor het eerst sinds Turijn 2006 niet de favoriet op 'zijn' afstand.

Kramer lacht donderdag na zijn training in de hagelnieuwe National Speed Skating Oval van Peking als hij de vraag krijgt hoe het is om zondag de laatste 5 kilometer uit zijn lange carrière te rijden. "Wel lekker", antwoordt hij.

De Fries was meer dan een decennium haast onverslaanbaar op de 5.000 meter. Dat bracht hem drie olympische titels op rij - hij is de enige mannelijke schaatser met zo'n reeks op één afstand - maar ook veel extra druk en stress.

"Die 12,5 rondes schaatsen is zwaar, maar het was vooral complex door alles wat erbij kwam kijken. Ik heb daar zelf voor gezorgd door de 5 kilometer heel belangrijk te maken. Dat is de reden waarom ik het zo lang heb kunnen volhouden op een hoog niveau, maar vijftien jaar lang altijd willen winnen kost ook wat. En het is prettig dat ik dat straks niet meer heb."

Kramer won vier jaar geleden in Zuid-Korea op zijn tandvlees en routine de olympische 5 kilometer. Zondag in China lijkt het haast onmogelijk om die krachttoer te herhalen. De Zweedse wereldrecordhouder Nils van der Poel is de huizenhoge favoriet en ook landgenoten Patrick Roest en Jorrit Bergsma waren dit seizoen beter dan Kramer.

De viervoudig olympisch kampioen is daardoor voorzichtig in zijn voorspellingen voor de race van zondag. "Fysiek gaat het best oké", zegt hij. "Ik kan nu wel heel hard gaan roepen dat ik top ben en goud wil winnen, maar dat is niet heel reëel als je naar het voorseizoen kijkt. Een medaille op de 5 kilometer zou al fantastisch zijn."

Teampursuit belangrijkste doel voor Kramer

Het is voor Kramer even wennen dat hij niet de favoriet is voor een olympische race. "Natuurlijk is het anders, wat relaxter. Vroeger kon ik eigenlijk alleen maar verliezen en nu alleen maar winnen. Maar het is ook weer niet zo dat ik mijn vorige vier Spelen als heel onplezierig heb ervaren."

De rijder van Jumbo-Visma richt zich in Peking vooral op de ploegenachtervolging, die op zondag 13 februari (kwartfinales) en dinsdag 15 februari (halve finales en finale) op het programma staat. Op dat onderdeel is hij samen met teamgenoten Roest en Marcel Bosker wél de favoriet.

"Mijn belangrijkste doel hier is goud proberen te halen op de teampursuit, want uiteindelijk schaats ik om te winnen", aldus Kramer. "Het zou geweldig zijn als ik deze Spelen de vijfde olympische titel uit mijn carrière kan winnen. Daarom is het logisch dat de ploegenachtervolging belangrijker geworden is voor mij."

De 5 kilometer voor mannen begint zondag om 9.30 uur (Nederlandse tijd). Het olympische schaatstoernooi start zaterdag om 9.30 uur met de 3 kilometer voor vrouwen.