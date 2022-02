Schaatscoach Johan de Wit is bang dat het coronavirus zich in de komende dagen verder verspreidt onder atleten en begeleiders in het olympisch dorp. De Nederlander, die bondscoach van de Japanse schaatsers is, testte woensdag positief op corona en is kritisch op het testbeleid bij aankomst in China.

De Wit vindt het "gek" dat sporters en begeleiders na een coronatest op het vliegveld het olympische dorp kunnen betreden, voordat ze de uitslag hebben gehoord. Zij moeten op hun hotelkamer wachten op het resultaat, maar zijn ondertussen dus wel in het dorp geweest.

"Ik zat gisteren met een Duitse jongen in de auto die ook naar het quarantainehotel moest", zegt De Wit donderdag in gesprek met NU.nl. "Die kreeg pas op de ochtend nadat hij in het dorp was aangekomen te horen dat hij positief was getest. Hij is dus een hele dag in het olympisch dorp geweest, ook al zat hij op zijn kamer."

"Je bent in principe vrij om te bewegen. Daar is verder geen controle op. Ik hoop echt niet dat het aantal coronagevallen fors gaat toenemen in het olympisch dorp. Maar ik ben er wel een beetje bang voor."

Volg het Olympisch dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Volgens De Wit was het beter geweest als de atleten op het vliegveld hun uitslag hadden moeten afwachten. "Dan had je de besmette mensen eruit kunnen halen en was het virus in elk geval niet in het dorp gekomen. Het is eigenlijk wel gek dat dit niet is gebeurd. Maar dat is nu al te laat, want bijna iedereen is er al. Als je pech hebt, ben je aan de beurt. Als je geluk hebt niet. Het is absoluut Russische roulette."

Hoewel er nog geen sprake is van een grote corona-uitbraak in het olympisch dorp, neemt het aantal besmettingen er wel toe. Donderdag meldde de organisatie dertien besmettingen onder sporters en begeleiders in het onderkomen, het grootste dagtotaal tot nu toe. Alle deelnemers van de Spelen worden in een zogenoemde olympische bubbel gescheiden van de lokale bevolking en dagelijks getest.

138 Van maanmannetjes tot diepe PCR-test: zo kom je Peking binnen

'Isolatiehotel hartstikke netjes'

De Wit kreeg dinsdag te horen dat de viruswaarde van zijn testuitslag verdacht was. Een dag later testte hij alsnog positief en werd hij naar het isolatiehotel gebracht. Hij maakt het naar omstandigheden "oké", vertelt hij over de telefoon.

"Ik heb nergens echt last van. Ik voel me slecht omdat ik veel achterlaat. Het is afwachten of de schaatsers niet ook positief gaan testen. Daar voel ik me vooral slecht over. Dat ik hier zit, maakt me niet zo veel uit. Het gaat er vooral om dat zij hun wedstrijden kunnen rijden en kunnen laten zien hoe goed ze zijn."

De Wit heeft geen klagen over het isolatiehotel, van waaruit hij via een videoverbinding met zijn schaatsers spreekt. "Het is hier hartstikke netjes. De kamers zijn met wit spul ingespoten, dat ziet er een beetje viezig uit. Maar het is een ruime kamer. Ik heb zelfs een kamer met een fiets. Gisteren heb ik al anderhalf uur gefietst. Dat is wel prettig, dan kun je nog wat doen. En het eten is van het olympisch dorp. Het is allemaal heel goed geregeld, ook al zit je hier liever niet."

De Wit heeft geen idee waar hij de coronabesmetting heeft opgelopen. De Amsterdammer zat vorige week woensdag in hetzelfde vliegtuig als een groot deel van de Nederlandse sporters, maar bleef ver van ze verwijderd. De Nederlandse equipe zat in een apart deel vooraan in het toestel om alle coronarisico's te vermijden.

"Het zou kunnen dat het na een week aan de oppervlakte komt, maar volgens mij is het gebruikelijker dat het sneller aan de oppervlakte komt. Maar dan beroep ik me op artikelen op internet. Ik vraag me de hele tijd af waar ik het opgelopen heb, maar het heeft geen zin om er te lang bij stil te staan. Ik hoop dat ik er snel uit kan, ook al heb ik daar geen invloed op."