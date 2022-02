Johan de Wit moet de start van de Olympische Winterspelen in Peking als schaatsbondscoach van Japan noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De Nederlander is woensdag positief getest op COVID-19, zo meldt hij op Twitter.

De 42-jarige De Wit is naar een isolatiehotel in Peking gebracht. Hij mag pas uit isolatie als hij twee keer negatief is getest. Tussen beide tests moeten minstens 24 uur zitten. Het is daardoor mogelijk dat De Wit nog tijdens de Spelen terugkeert op het ijs.

"Ik heb te doen met de schaatsers en stafleden die zich voorbereiden op de olympische wedstrijden", aldus de Amsterdammer, die vorige week woensdag op dezelfde vlucht als de Nederlandse sporters zat. "Ik zal ze op afstand ondersteunen en ben ervan overtuigd dat ze de Olympische Spelen ten volle zullen beleven."

De Wit heeft als bondscoach van Japan onder anderen olympisch kampioene Miho Takagi onder zijn hoede. Takagi is huizenhoog favoriet voor olympisch goud op de 1.500 meter. Op de schaatsmijl is Ireen Wüst regerend olympisch kampioene.

Japan is bovendien op de ploegenachtervolging bij de vrouwen een van de kanshebbers voor de olympische titel. De Japanners veroverden vier jaar geleden ten koste van Nederland de gouden plak op het teamonderdeel over zes ronden.

De Wit is sinds 2015 bondscoach allround bij de Japanse bond. De Noord-Hollander begon in mei 2011 als coach van 1nP, de ploeg die later Project 2018 ging heten en sinds 2015 door het leven ging als New Balance.

Nieuw dagrecord besmettingen in bubbel

De Wit is niet de eerste Nederlandse betrokkene bij de Winterspelen die positief test op COVID-19. De in Nederland geboren schansspringster Sara Marita Kramer kon niet naar Peking afreizen door een coronabesmetting.

Kramer, die voor Oostenrijk springt, was topfavoriet voor olympisch goud. De Nederlandse ploeg is nog coronavrij. Donderdagochtend arriveerde de laatste groep Nederlandse sporters.

Sinds de introductie van de zogenoemde olympische bubbel op 23 februari zijn er 287 personen positief getest op COVID-19, onder wie 102 atleten of begeleiders. Donderdag werden er 55 besmettingen gemeld door de organisatie, het hoogste dagtotaal ooit.

De Olympische Winterspelen in Peking worden vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) ingeluid met de openingsceremonie in het nationaal stadion, beter bekend als 'Het Vogelnest'. De Spelen duren tot en met 20 februari.