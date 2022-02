De Winterspelen van Peking zijn woensdag even na 13.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan met vier wedstrijden voor gemengde curlingteams. Er zitten toeschouwers op de tribune, maar wel op afstand.

Toeschouwers zijn op uitnodiging welkom bij de Winterspelen. Vanwege het coronavirus worden er geen tickets verkocht. De organisatoren van de Spelen willen maximaal 50 procent van de capaciteit van alle sportaccommodaties gebruiken.

Het is gebruikelijk dat vóór de traditionele openingsceremonie wegens tijdsgebrek al in een aantal sporten wordt begonnen aan de Spelen. Donderdag wordt er opnieuw gecurld en is er ook al een competitief programma in het freestyleskiën, schansspringen en ijshockey.

De Winterspelen worden vrijdag officieel geopend. Bij de ceremonie wordt de Nederlandse vlag gedragen door tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis en de zestienjarige kunstrijdster Lindsay van Zundert.

Snowboardster Michelle Peperkamp is zaterdag de eerste die in actie komt namens Nederland. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 20 februari.