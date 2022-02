De fakkeltocht in de aanloop naar de Olympische Spelen is woensdag begonnen. Honderden toeschouwers zagen hoe Luo Zhihuan, de eerste Chinese wereldkampioen schaatsen (1963), de olympische vlam in Peking overdroeg aan de Chinese astronaut Jing Haipeng.

De Chinese vicepremier Han Zheng overhandigde de vlam aan Luo Zhihuan. De Chinese vicepremier Han Zheng overhandigde de vlam aan Luo Zhihuan. Foto: Getty Images

Bij de plechtigheid was een toespraak te zien van IOC-voorzitter Thomas Bach. Bij de plechtigheid was een toespraak te zien van IOC-voorzitter Thomas Bach. Foto: Getty Images

De start van de fakkeltocht ging gepaard met veel dans. De start van de fakkeltocht ging gepaard met veel dans. Foto: Getty Images

De fakkeltocht richting de openingsceremonie van vrijdag van de Winterspelen duurt slechts drie dagen, vanwege corona. De fakkeltocht richting de openingsceremonie van vrijdag van de Winterspelen duurt slechts drie dagen, vanwege corona. Foto: Getty Images

De stoet gaat langs de steden Yanqing en Zhangjiakou, waar ook olympische wedstrijden op het programma staan. De stoet gaat langs de steden Yanqing en Zhangjiakou, waar ook olympische wedstrijden op het programma staan. Foto: Getty Images

Het is nog niet bekend wie vrijdag de olympische vlam ontsteekt tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen. Het is nog niet bekend wie vrijdag de olympische vlam ontsteekt tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen. Foto: Getty Images