De Oeigoerse gemeenschap roept sporters op alsnog af te zien van deelname aan de Winterspelen in China. Ook pleiten ze voor een kijkersboycot. In deel vier de serie De andere kant van de medaille komen drie naar Nederland gevluchte Oeigoeren aan het woord. "Eén miljoen Oeigoeren zit in concentratiekampen, hoe kan je dan gaan schaatsen of skiën?"

De voormalig onderwijzeres Qelbinur Sedik vindt het onbegrijpelijk dat de Winterspelen doorgaan. "China gebruikt de Spelen om goed voor de dag te komen, terwijl het land Oeigoeren bloedig onderdrukt. Als je naar deze genocide-Spelen gaat, of je nou sporter bent of regeringsvertegenwoordiger, dan legitimeer je het regime in Peking. Dan legitimeer je de onderdrukkers."

Sedik werd door de Chinese autoriteiten gedwongen les te geven aan gevangenen in twee concentratiekampen voordat ze in 2019 naar Nederland vluchtte. Eerder vertelde ze NU.nl over de martelingen en verkrachtingen in de kampen en over haar eigen gedwongen sterilisatie. In Nederland werd ze telefonisch bedreigd door een Chinese agent, die zei dat ze zich moest realiseren dat "je familie hier bij ons is". Met haar echtgenoot en de rest van haar familie heeft ze geen contact meer.

De afgelopen twee jaar groeide Sedik uit tot symbool van de strijd van de Oeigoeren tegen de Chinese overheid. Afgelopen week sprak ze het Franse parlement toe, ze gaf wereldwijd interviews en was eind vorig jaar getuige op het Oeigoeren-tribunaal in Londen.

Dit onafhankelijke tribunaal oordeelde dat China een "weloverwogen en systematisch" beleid heeft om Oeigoeren en andere moslimminderheden uit te roeien en dat de Chinese president Xi Jinping hiervoor de hoofdverantwoordelijke is. De conclusies komen overeen met een uitgebreid rapport van Amnesty International dat in juni verscheen.

'Sporters verkopen hun ziel als ze meedoen aan de Spelen'

De 41-jarige Edris woont in het oosten van het land. Hij wil niet dat zijn echte naam of woonplaats bekend wordt uit angst voor represailles voor zijn familie in Xinjiang. Hij was een succesvolle zakenman, maar verloor bedrijf, huizen en kapitaal nadat hij had geprotesteerd over de manier waarop hij werd behandeld door een vertegenwoordiger van de communistische partij in Xinjiang. Drie van zijn naaste familieleden zijn "veroordeeld" tot jarenlange straffen in de concentratiekampen. Hij heeft geen idee wat hun lot is.

De Chinese autoriteiten beschuldigden Edris van het zaaien van verdeeldheid tussen Oeigoeren en Han-Chinezen en hij dreigde tien jaar in de gevangenis te verdwijnen, waarna hij in 2014 het land ontvluchtte. Inmiddels zijn hij, zijn vrouw en kinderen door de Nederlandse overheid erkend als vluchteling.

Ook Edris vindt het onbegrijpelijk dat de Winterspelen in China worden gehouden en dat er sporters naartoe gaan. "Iedereen in Nederland en andere Europese landen weet wat er met de Oeigoeren gebeurt, dat er moordpartijen aan de gang zijn", zegt hij. "Sporters verkopen hun ziel als ze meedoen. Als ze een gouden medaille winnen, brengen ze hun land geen trots maar schaamte. Dit zijn niet de Olympische Spelen, maar de Bloedige Spelen."

Oeigoeren teleurgesteld over houding Nederlandse regering

De Oeigoerse gemeenschap in Nederland verzocht het internationaal olympisch comité de Spelen niet door te laten gaan maar kreeg geen antwoord, aldus Enwer Erdem van de Dutch Uyghur Human Rights Foundation.

Wel spraken vertegenwoordigers van de stichting met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Onlangs werd bekend dat zowel koning Willem-Alexander als regeringsvertegenwoordigers niet naar de opening van de Spelen gaan. Dat is uitdrukkelijk niet bedoeld als een boycot, maar vanwege de strenge coronaregels. "We zijn daarover wel enigszins teleurgesteld", zegt Erdem.

In februari 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de onderdrukking van de Oeigoeren werd bestempeld als genocide. "Dat vonden we een bemoedigende stap", zegt Erdem. "We hopen dat de Nederlandse regering dit standpunt overneemt en zich stevig opstelt tegen de tirannieke leiders in Peking."

De Oeigoerse regering in ballingschap heeft afgelopen week televisiekijkers wereldwijd opgeroepen tot een kijkersboycot van de Spelen. "We hebben het Olympisch Comité gevraagd de Spelen af te blazen, landen gevraagd de Spelen te boycotten, de sporters gevraagd niet te gaan. Het antwoord was steeds nee", zegt Mamtimin Ala, de Europese vertegenwoordiger van de regering in ballingschap, in een verklaring. "Daarom roepen we nu de kijkers op om de Spelen links te laten liggen zodat dit de minst bekeken Spelen in de geschiedenis worden."

