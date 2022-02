De Oostenrijkse medaillekandidaat Sara Marita Kramer kan definitief niet meedoen aan de Olympische Winterspelen in Peking. De in Nederland geboren schansspringster kan door een positieve coronatest niet naar China afreizen.

"Onze grootste angst is werkelijkheid geworden. Sara Kramer kan door de positieve coronatest niet van start gaan in Peking, hoewel ze zich helemaal fit voelt", meldt de Oostenrijkse skibond.

Zondag testte Kramer positief, waarop de reis van de Oostenrijkse skispringers naar Peking werd uitgesteld. Er werd gehoopt dat het om een vals-positieve test ging of dat Kramer snel zou herstellen, maar ook in de dagen die volgden testte ze positief.

"Ik kan niet geloven dat ik besmet ben, want ik heb alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen", schrijft Kramer op Instagram. "Ik heb er geen woorden voor en voel alleen leegte."

"Is het leven echt zo oneerlijk? Ik heb zoveel tijd en energie gestoken in de voorbereiding op de Spelen. Ik wilde mijn dromen waarmaken. Nu is mijn droom in één dag verdwenen."

Kramer won dit jaar alle drie de wereldbekerwedstrijden

De twintigjarige Kramer gold als favoriet voor olympisch goud. Ze was dit jaar dominant in wereldbekerwedstrijden. Kramer won alle drie de world cups waar ze aan deelnam en eindigde bovenaan in het eindklassement.

Kramer werd geboren in Nederland en verhuisde op zesjarige leeftijd met haar familie vanuit Apeldoorn naar Oostenrijk. Haar ouders begonnen daar een pannenkoekenrestaurant.

Oostenrijk heeft met Lisa Eder een vervanger voor Kramer aangewezen.