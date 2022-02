Suzanne Schulting ervaart geen stress van de torenhoge verwachtingen op de Olympische Winterspelen in Peking. De Friese shorttrackster is op verschillende onderdelen topfavoriet voor goud en wordt gezien als Nederlands belangrijkste schakel in de medaillespiegel.

Zonder Twitter en nieuwsapps op haar telefoon krijgt Schulting weinig mee van de verwachtingen in Nederland. Maar als zevenvoudig wereldkampioene en enkelvoudig olympisch kampioene weet de kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg dat de ogen op haar gericht zijn.

"Maar dat is op EK's, WK's en wereldbekerwedstrijden niet anders dan nu", aldus Schulting. "Ik weet dat er veel meer mensen naar de Spelen kijken, maar dat geeft mij juist een kick. Ik krijg daar geen beklemmend gevoel van. Het geeft juist veel energie."

De 24-jarige Schulting is in Peking titelverdedigster op de 1.000 meter, maar als regerend wereldkampioene worden haar in Peking ook olympische medailles op de 500 en 1.500 meter toegedicht. Als rijdster van de gemengde aflossingsploeg en aflossingsploeg kan ze haar medailletotaal zelfs op vijf brengen.

Schulting heeft geen last van spanning op de Spelen. "Uiteindelijk ben ik degene die het graagst goud wil pakken. Ik voel wel dat er iets belangrijks en groots staat te gebeuren, maar ik ben er erg relaxed en kalm onder."

Rustiger door 'minder poespas'

Dat ze door de coronabeperkingen voorafgaand aan de Spelen minder verplichtingen had, is een van de redenen dat Schulting zo rustig is. Ze hoefde niet zoals vier jaar geleden in Pyeongchang naar Papendal om haar kleding op te halen; die werd gebracht naar haar hotel. Ook de traditionele ploegenpresentatie van sportkoepel NOC*NSF verviel.

"Soms waren we een hele dag onderweg", aldus Schulting. "De reden is heel zuur, maar ik heb het gevoel dat je nu meer met het team bent. We lunchen samen. Er is minder poespas en dingen eromheen. Dat is best wel relaxed."

Bondscoach Jeroen Otter heeft met Schulting gesproken over de hooggespannen verwachtingen. "En als zij relaxed is, ben ik dat ook", aldus Otter. "Ze verwerkt het goed door er met anderen over te praten. Dan krijgt het sneller een plek."

"Heel Nederland verwacht wat van Suzanne", vervolgt de bondscoach. "En terecht ook, gezien het palmares dat zij de afgelopen seizoenen heeft opgebouwd. Maar er hoort nog wel wat bij."

Schulting opent het shorttracktoernooi zaterdag met de voorronde van de 500 meter en de medaillestrijd bij de gemengde aflossing. De finale van de laatste discipline is om 14.26 uur (Nederlandse tijd). Het toernooi van de 1.000 meter begint woensdag en de 1.500 meter wordt op 16 februari voor het eerst verreden.