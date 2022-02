Tijdens de Olympische Winterspelen zullen mogelijk bij de helft van de wedstrijden toeschouwers welkom zijn. Die verwachting spreekt de organisatie drie dagen voor de openingsceremonie in Peking uit.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Er zijn geen tickets verkocht voor de wedstrijden, maar er zijn wel groepen mensen aangewezen die sporten mogen bijwonen als dat met het oog op de coronasituatie mogelijk is. In september was al bepaald dat buitenlandse toeschouwers vanwege de pandemie niet welkom zijn in China.

De uitverkorenen die wel de verschillende accommodaties mogen bezoeken, dienen zich aan strikte regels te houden - voor, tijdens en na hun bezoek.

"Wat betreft capaciteit zijn we er nog niet uit, maar als we een op de drie beschikbare plekken mogen benutten, of misschien zelfs een op de twee, dan zou dat al een goed resultaat zijn", liet Christophe Dubi, uitvoerend directeur namens het IOC op de Spelen, weten. "Het zal er ook nog van afhangen of het buiten of binnen is. Maar het is goed nieuws dat er toeschouwers zullen zijn."

Volgens Dubi komen ook expats in aanmerking voor tickets. "De kaarten die beschikbaar komen zijn voor inwoners van China, niet alleen voor Chinese staatsburgers. We gaan kijken of we hen via onder meer ambassades kunnen bereiken."

Afgelopen zomer waren er bij de Olympische Spelen in Tokio geen fans welkom, behalve bij enkele sporten die buiten de Japanse hoofdstad plaatsvonden.

138 Van maanmannetjes tot diepe PCR-test: zo kom je Peking binnen

Aantal coronabesmettingen in Peking 'controleerbaar'

Sinds 23 januari zijn er tweehonderd coronabesmettingen vastgesteld bij reizigers die voor de Spelen naar China kwamen en in de olympische bubbel zelf. Het organisatiecomité spreekt van een "verwacht en controleerbaar" aantal.

De laatste testuitslagen van maandag leverden 24 positieve gevallen op. Onder anderen zestien atleten bleken besmet met het virus.

"De huidige cijfers laten zien dat we de situatie onder controle hebben. Het is momenteel niet nodig om de maatregelen aan te scherpen", aldus Huang Chun, die namens het organisatiecomité over de coronamaatregelen gaat.