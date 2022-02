Melissa Peperkamp kijkt ernaar uit om als eerste Nederlander in actie te komen bij de Olympische Spelen. De zeventienjarige snowboardster doet zaterdag mee op het onderdeel slopestyle.

"Alles eromheen maakt het groter en vetter dan andere wedstrijden", zei de Achterhoekse dinsdag na haar eerste training op het Genting Snow Park in de plaats Zhangjiakou, een stad op bijna 200 kilometer van Peking.

Peperkamp neemt als debutante de rol van Niek van der Velden over. De snowboarder was vier jaar geleden ook zeventien toen hij in Pyeongchang als eerste Nederlander aan de Spelen zou beginnen. Van der Velden, die nu ook weer van de partij is, brak bij de laatste training voor de wedstrijd echter zijn arm.

"Ik heb wat aan zijn ervaring, die hij meegeeft. Ik weet niet of Niek ook wat aan mij heeft. Ik ben een 'ukkie' op dat gebied", aldus Peperkamp, die later op de Spelen ook meedoet op het onderdeel big air.

Melissa Peperkamp bij de Olympische Spelen voor de jeugd in 2020. Foto: Getty Images

'Lastig om te zeggen hoever ik kan komen'

Een maand geleden eindigde Peperkamp bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary als vierde op slopestyle, haar beste prestatie tot nu toe. Ook werd ze een keer zesde en zevende. In de wereldbekerstand neemt de jonge Nederlandse met 126 punten nu de tweede plek in. De Japanse snowboardster Kokomo Murase leidt met 160 punten.

"Het is heel lastig om te zeggen hoever ik hier kan komen", aldus Peperkamp. "Ik denk dat het niveau de laatste jaren zo dicht bij elkaar is gekomen, dat iedereen die in de finale staat gewoon op het podium kan komen. Het idee dat ik hier sta, is al heel gaaf."

Naast Peperkamp en Van der Velden doen ook Glenn de Blois (cross) en Michelle Dekker (parallelreuzenslalom) mee aan de Spelen. Peperkamp hoopt dat de sport in Nederland wat meer aandacht krijgt.

"Ik denk dat wat wij doen vetter is om te zien dan rondjes schaatsen. Maar dat is persoonlijk", zegt ze, om er daarna lachend aan toe te voegen: "Ik heb heel veel vrienden die schaatsen. Dus het is eigenlijk slecht dat ik het zeg. Ik heb heel veel contact met Kjeld Nuis en Joy Beune. Ik heb respect voor ze en andersom. Iedereen in 'TeamNL' heeft respect voor elkaar."

'Hopelijk zijn het niet mijn laatste Spelen'

Dat Peperkamp haar eerste Spelen afwerkt in coronatijd vindt ze aan de ene kant jammer, maar juist ook wel weer speciaal. "Hopelijk zijn het niet mijn laatste Spelen. Ik hoop dat het virus over vier jaar wel een beetje uit de lucht is. En dan gaan de Spelen misschien zoals ze al die jaren zijn gegaan", zegt ze.

"Over twintig jaar lachen we erom hoe we hier met mondkapjes op en op afstand hebben gezeten. Dat is ook wel grappig, om twee kanten te zien en het ook op deze manier mee te maken."

De kwalificaties op het onderdeel slopestyle bij de Winterspelen in Peking beginnen in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.45 uur (Nederlandse tijd).