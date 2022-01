Thomas Krol heeft maandag in Peking een trainingswedstrijd op de 1.000 meter gewonnen. De 29-jarige rijder van Jumbo-Visma kwam in de National Speed Skating Oval tot een tijd van 1.08,84. Aan de testwedstrijd deden acht schaatsers mee.

Krol noteerde eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen een winnende tijd van 1.07,24. Eerder deze maand won hij ook bij de EK afstanden (eveneens in Thialf) de 1.000 meter: 1.07,77. Krol doet bij de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen, mee aan de 500, 1.000 en 1.500 meter.

Marijke Groenewoud was bij de trainingswedstrijd over 1.000 meter de rapste vrouw in Peking. De Friezin van Team Zaanlander klokte 1.16,30. Bij de Spelen komt ze in actie op de 1.500 meter en de massastart.

Jorrit Bergsma, de olympisch kampioen van 2014 op de 10 kilometer, kwam ook de baan op. De 35-jarige ploeggenoot van Groenewoud noteerde in een wedstrijd over 3 kilometer de vierde tijd: 3.44,38. Bergsma rijdt zondag bij de Spelen de 5.000 meter, net als Patrick Roest en Sven Kramer.

De voor Canada uitkomende Ted-Jan Bloemen, die Bergsma vier jaar terug opvolgde als winnaar van de olympische 10 kilometer, klokte 3.41,15 en werd daarmee tweede achter de Noor Hallgeir Engebraten (3.40,60).

Carlijn Achtereekte reed maandag de 3 kilometer. De regerend olympisch kampioene op die afstand besloot haar race voortijdig. De 3.000 meter voor vrouwen is zaterdag de eerste schaatsafstand bij de Spelen. Ook Irene Schouten en Antoinette de Jong doen daaraan mee.