Een dag voor vertrek naar Peking heeft skispringster Sara Marita Kramer positief getest op het coronavirus. Het is nog onduidelijk of de kanshebster op olympisch goud kan deelnemen aan de Olympische Winterspelen.

De 20-jarige Kramer is geboren in Nederland, maar toen ze zes jaar was verhuisde haar familie naar Oostenrijk. Ze komt uit voor het Alpenland en behoort op basis van haar prestaties dit seizoen tot de favorieten voor olympisch goud.

Kramer, die naast de Oostenrijkse ook de Nederlandse vlag op haar helm heeft staan, boekte zaterdag in het Duitse Willingen haar zesde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker en voert het klassement ook aan. De Oostenrijkse ploeg zou maandag naar China vliegen, maar zondag kreeg Kramer te horen dat ze positief is getest.

"Ondanks de allerstrengste voorwaarden en alle denkbare voorzorgsmaatregelen is Marita Kramer bij de laatste reguliere PCR-test in Duitsland voor vertrek naar de Olympische Spelen positief getest", meldt de Oostenrijkse bond.

Kramer heeft volgens de bond geen symptomen van het coronavirus. De skispringster keert terug naar huis en laat zich dan nogmaals testen. Het is onduidelijk of ze naar China kan afreizen.

De andere skispringers uit de Oostenrijkse ploeg waren negatief. De vlucht naar Peking is met een dag verschoven. De vrouwen strijden volgende week zaterdag in China al om de medailles op de schans in Zhangjiakou.