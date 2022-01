Bij de Nederlandse olympische ploeg zijn enkele dagen na aankomst in Peking nog geen coronagevallen bekend. Het aantal besmettingen rond de Olympische Winterspelen is inmiddels wel opgelopen tot 139, geteld vanaf 23 januari.

Het organisatiecomité in Peking meldt dat er zaterdag 34 nieuwe gevallen bij zijn gekomen. Het gaat om zestien atleten en teamleden die in de Chinese hoofdstad arriveerden. Het organisatiecomité meldde vrijdag nog 36 nieuwe gevallen.

Het grootste deel van de Nederlandse ploeg is inmiddels ruim vier dagen in Peking. Hoewel er nog geen besmettingen zijn gemeld, wil NOC*NSF nog niet zeggen dat 'TeamNL' coronavrij is. "Het is te vroeg om vanuit medisch standpunt die conclusie nu al te kunnen trekken."

Ongeveer driekwart van de 42 Nederlandse deelnemers vloog woensdag naar China. Bij aankomst onderging iedereen twee coronatests: een op de luchthaven en een bij het betreden van het olympisch dorp. Sindsdien worden alle sporters, coaches, begeleiders en andere aanwezigen dagelijks getest.

Bij de Spelen in Tokio afgelopen zomer testten vier Nederlandse atleten (roeier Finn Florijn, taekwondoka Reshmie Oogink, tennisser Jean-Julien Rojer en skateboardster Candy Jacobs) positief op het coronavirus, net als enkele coaches/begeleiders en een journalist.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De Nederlandse langebaanschaatsers zijn nu al enkele dagen aan het trainen in Peking. De Nederlandse langebaanschaatsers zijn nu al enkele dagen aan het trainen in Peking. Foto: ANP

Shorttrackster Maliszewska test positief op corona

De Winterspelen in Peking worden gehouden onder strikte coronaregels, wat betekent dat alle deelnemers (van atleten tot journalisten) volledig gescheiden zijn van de Chinese bevolking. Om infecties zo snel mogelijk op te sporen, moet elke deelnemer in de bubbel dagelijks een PCR-test doen.

Iedereen die positief test, moet naar een speciaal quarantainehotel. Na twee negatieve PCR-tests met daartussen een pauze van ten minste 24 uur mogen de betreffende mensen weer uit isolatie.

Onder de nieuwste positieve gevallen is ook de Poolse shorttrackster Natalia Maliszewska, die in China medaillekandidate is. Zij is al de achtste atleet uit Polen die bij de Spelen besmet blijkt met het coronavirus. Langebaanschaatsers Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczon en Marek Kania zitten daar ook bij.

Voor Maliszewska wordt deelname nu een strijd tegen de klok. De heats van de 500 meter staan zaterdag al op het programma. De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen is vrijdag.