Merijn Scheperkamp heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. Het 21-jarig talent stapt bovendien definitief over naar de A-selectie van de formatie van coach Jac Orie.

Scheperkamp verraste onlangs op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) door zich op de 500 meter te plaatsen voor de Winterspelen van Peking. De Hilversummer, die zich momenteel in Peking voorbereidt op zijn eerste Olympische Spelen, is na Tijmen Snel de tweede schaatser die vanuit het opleidingsteam van Jumbo-Visma wordt overgeheveld naar de hoofdmacht.

De jonge sprinter verwacht geen grote veranderingen door zijn stap naar de A-selectie. "We opereren als één team en proberen elkaar beter te maken, ongeacht of je van het Development Team bent of van de hoofdploeg."

Voor Scheperkamp gaat er met zijn eerste profcontract een langgekoesterde wens in vervulling. "Ik ben superblij met het vertrouwen dat ik van de ploeg heb gekregen. Dit is voor mij een droom die uitkomt."

Ook Orie reageert verheugd: "Merijn is een geweldig talent dat zich in korte tijd exponentieel heeft ontwikkeld. Ik vind het mooi om te zien dat hij het traject vanuit onze opleidingsploeg, onder leiding van Sicco Janmaat, heel snel heeft doorlopen."

"Ik denk dat hij zowel op de 500 als op de 1.000 meter bij de beste schaatsers ter wereld kan behoren. We gaan ongetwijfeld nog veel van hem zien."

Op 12 februari maakt Scheperkamp zijn olympisch debuut op de 500 meter.