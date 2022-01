Schaatscoach Jillert Anema heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor de ophef die is ontstaan na een videoserie over zijn ploeg Team Zaanlander. Daarin werd onder meer ferme kritiek geuit door Irene Schouten en assistent-coach Arjan Samplonius op de rol van Ireen Wüst bij de ploegenachtervolging.

"Het doet geen recht aan de grote sporter Wüst en aan de bondscoach Jan Coopmans. Dat spijt ons. We willen samen als 'TeamNL' de blik naar voren richten en focussen op het winnen van medailles", aldus Anema in een uitgebreide verklaring van NOC*NSF.

In de videoserie van DPG Media werd door Samplonius, de assistent van Anema, gesuggereerd dat Wüst bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City niet in het teambelang zou hebben gehandeld en haar ploeggenoten niet op de juiste momenten in de rug had geduwd tijdens de ploegenachtervolging. Wüst rijdt voor Team Reggeborgh, een concurrent van Team Zaanlander.

Ook Schouten was kritisch op de vijfvoudig olympisch kampioene. Aan het einde van de bewuste aflevering wordt de kopvrouw van Team Zaanlander gevraagd of ze denkt dat het goed komt met de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen.

"Dat ligt eraan wie de bondscoach selecteert", zei ze daarop, waarmee ze leek te zeggen dat Wüst niet in het team opgenomen zou moeten worden. Bondscoach Jan Coopmans selecteerde de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden echter wel voor de ploegenachtervolging, net als Antoinette de Jong. Hij reageerde in gesprek met De Telegraaf verontwaardigd op de insinuaties.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Ireen Wüst kreeg het verwijt niet in het teambelang te denken. Ireen Wüst kreeg het verwijt niet in het teambelang te denken. Foto: Pro Shots

'Heb Wüst nooit willen beschadigen'

Bijna direct na aankomst in Peking vond er op voorspraak van waarnemend chef de mission Maurits Hendriks een gesprek tussen de betrokkenen plaats. Daarin werd de ontstane situatie volgens Hendriks door iedereen betreurd. Het is niet bekend of Wüst en Schouten bij het onderhoud aanwezig waren.

"Dat waren goede open gesprekken waarin duidelijk is geworden dat vanuit iedereen de ontstane commotie wordt betreurd. Ik heb er volledig vertrouwen in dat iedereen nu met de neuzen dezelfde kant op weer aan de slag gaat in Peking", aldus Hendriks.

In navolging van Anema gaat ook Samplonius door het stof. "Ik heb groot respect voor de sportvrouw Ireen Wüst en haar nooit willen beschadigen", reageert hij. "Zij heeft zich altijd maximaal ingezet voor de ploegenachtervolging."

"Ik snap dat de uitspraken zoals ze nu naar buiten zijn gekomen anders worden opgevat", vervolgt de trainer. "Ook door de bondscoach. Ik heb enorme waardering voor Jan Coopmans en de wijze waarop hij zijn werk doet. Het is nooit mijn bedoeling geweest deze onrust te veroorzaken. Dat is heel vervelend en spijt mij oprecht."

Bondscoach Jan Coopmans noemde de uitspraken onthutsend. Bondscoach Jan Coopmans noemde de uitspraken onthutsend. Foto: ANP

Coopmans blij dat hij hart heeft gelucht

Coopmans noemde de uitspraken na het zien van de beelden "onthutsend en weinig verheffend". Ook was hij onaangenaam verrast door lacherige reacties nadat hij door een schaatsster werd aangereden op de baan en daarbij met een hersenschudding in het ziekenhuis belandde.

"Ik heb mijn hart gelucht, iedereen weet intussen wat ik van deze uitspraken vind", zegt de bondscoach na het gesprek. "Klaar. Vanaf nu zijn alle ogen gericht op datgene waarvoor we hier zijn: hard schaatsen en medailles winnen."

De ploegenachtervolging bij de vrouwen begint op 12 februari met de kwalificaties. De halve finales en finale volgen drie dagen later.